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Спецназ Узбекистана и Таджикистана уничтожил условных террористов в горах

© Sputnik / Виталий Тимкив
Политика
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За основным эпизодом действий лично наблюдали министры обороны Узбекистана и Таджикистана - Абдусалом Азизов и Шерали Мирзо.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. Спецподразделения вооруженных сил Таджикистана и Узбекистана уничтожили условную террористическую группировку в ходе первых совместных учений в Согдийской области Таджикистана.

Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Узбекистана.

"Согласно условиям учений, военнослужащим армий двух государств предстояло найти место расположения условной группы террористов, захвативших в заложники местных жителей", - уточняется в сообщении.

Во время учений были задействованы беспилотные летательные аппараты, после чего подступы боевого обеспечения условного бандформирования были уничтожены силами авиации и артиллерии.

За основным эпизодом действий наблюдали министры обороны Узбекистана и Таджикистана - Абдусалом Азизов и Шерали Мирзо.

Напомним, первые совместные двусторонние учения по уничтожению условных террористических группировок в Согдийской области Таджикистана проходили 18-22 сентября. В них приняли участие около 600 военнослужащих двух государств. Мероприятие проходило на базе учебного центра "Чоррух-Дайрон" и полигоне "Нурафшон" в Согдийской области.

Начало совместных узбекско-таджикских военных учений в Согдийской области
Министерство обороны Узбекистана
Совместные узбекско-таджикские военные учения начались в Согдийской области

В марте во время визита в Таджикистан президента Узбекистана Шавката Мирзиёева министерства обороны двух стран впервые подписали соглашение о военном сотрудничестве. Кроме того, было подписано межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере транзита военного, специального грузов и военного контингента через территории государств. В августе оборонные ведомства подписали в Ташкенте план двустороннего сотрудничества на 2018 год.




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