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Здание МИД Узбекистана

В Ташкенте ожидают для переговоров делегацию из Кубы

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Очередные узбекско-кубинские политконсультации пройдут в Узбекистане в ближайший понедельник.

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В понедельник, 24 сентября, в Ташкенте состоится очередной раунд узбекско-кубинских межмидовских политических консультаций.

Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

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Для участия в консультациях в Узбекистан прибывает делегация Республики Куба во главе с заместителем министра иностранных дел Аной Тереситой Гонсалез Фрагой.

В ходе встречи в МИД планируется обсудить комплекс вопросов двусторонней повестки дня, в том числе взаимодействие в рамках международных организаций.

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