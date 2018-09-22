В Ташкенте ожидают для переговоров делегацию из Кубы

ТАШКЕНТ, 22 сен — Sputnik. В понедельник, 24 сентября, в Ташкенте состоится очередной раунд узбекско-кубинских межмидовских политических консультаций.
Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
Для участия в консультациях в Узбекистан прибывает делегация Республики Куба во главе с заместителем министра иностранных дел Аной Тереситой Гонсалез Фрагой.
В ходе встречи в МИД планируется обсудить комплекс вопросов двусторонней повестки дня, в том числе взаимодействие в рамках международных организаций.
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