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Сенат Олий Мажлиса

Сенат Олий Мажлиса рассмотрит закон "О частных агентствах занятости"

Пресс-служба Олий Мажлиса
Политика
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Также сенаторы заслушают отчет заместителя премьер-министра Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 22 сен - Sputnik. Сенат Олий Мажлиса соберется на 16-е пленарное заседание 27 сентября.

Здание Генеральной прокуратуры Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Генпрокуратура усилит надзор за работой таможенных и налоговых органов

В повестке дня закон "О государственной таможенной службе" (в новой редакции), "О частных агентствах занятости" и "Об установлении Дня Службы государственной безопасности Республики Узбекистан".

Кроме того, сенаторы рассмотрят законы о внесении изменений и дополнений в законодательство, направленные на развитие экономических отношений и предпринимательства, системы оказания юридической помощи и правовых услуг, обеспечение социальной защиты и совершенствование системы оказания коммунальных услуг, а также ряд законов о ратификации международных договоров.

Также будут заслушаны отчеты заместителя премьер-министра об исполнении Программы мер по дальнейшему развитию специализированной медицинской помощи населению на 2017–2021 годы и хокима Бухарской области о развитии территорий и деятельности Кенгаша народных депутатов.

Теги:
заседание, Олий Мажлис, Узбекистан



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