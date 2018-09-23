18:54 23 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB118.05
  • EUR9347.75
  • USD8039.00
Поиск
Военнослужащий ВС Узбекистана во время учений

Спецназ Узбекистана примет участие в международном соревновании в Беларуси

© Министерство обороны Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
58 0 0

В ходе соревнований участникам предстоит показать свои навыки в проведении особо важных заданий в личном и командном первенстве, которые пройдут в лесной и городской местности.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Военнослужащие Министерства обороны Узбекистана примут участие в соревнованиях среди подразделений специального назначения, воинских формирований и военизированных организаций, которые пройдут в Республике Беларусь.

Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе Министерства обороны республики.

В ходе соревнований участникам предстоит показать свои навыки в проведении особо важных заданий в личном и командном первенстве, которые пройдут в лесной и городской местности. При выполнении условий заданий военнослужащие имеют право зарабатывать дополнительные очки в упражнениях по стрельбе из боевого оружия, обнаружении разведгрупп условного противника, освобождении заложников и эвакуации раненых.

Начало совместных узбекско-таджикских военных учений в Согдийской области
Министерство обороны Узбекистана
Совместные узбекско-таджикские военные учения начались в Согдийской области

Целью данных состязаний является совершенствование уровня профессиональной подготовки, поддержание и воспитание высоких морально-боевых качеств, физической выносливости и психологической устойчивости военнослужащих.

Напомним, что в марта этого года в ходе официального визита в Узбекистан министр обороны Беларусь Андрей Равков пригласил военнослужащих Узбекистана принять участие в ежегодных соревнованиях, которые проводятся в Республике Беларусь среди подразделений специального назначения.

На престижных соревнованиях 10 военнослужащих спецподразделений Узбекистана будут защищать честь страны. Состязания пройдут 24-28 сентября на полигоне воинской части, расположенной в районе населенного пункта Марьина Горка.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Час селфи в день независимости Армении (21 сентября 2018). Еревaн
    Что пошло не так в "час селфи" в Ереване

    Премьер-министр Никол Пашинян с дочерьми пришел на "час селфи", организованный ко Дню независимости Армении. Полтора часа горожане ходили за ним в надежде на фото

  • Афиша визита Папы Римского в Ригу
    В Латвию едет Папа

    Как министр иностранных дел Латвии получил от Папы Римского графский титул, какой Папа извинился за жестокость христианизации и как пострадала от конкордата с Ватиканом православная церковь

  • Директор НИИ организации здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов
    Чем болеют свиньи в Литве

    При вспышках АЧС лучше не покупать ни животных, ни мясо в странах, где распространяется заболевание. Но Литва смогла договориться об экспорте свинины с Украиной

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Монастырь Гнездо тигра, Бутан
Дома не для слабонервных, или Как выглядят экстремальные жилища
Шахрам Гиясов одержал победу над Хулио Лагуна
Нокаутировал одной правой: кадры боя Гиясова с соперником из Никарагуа
Шнобелевская премия
Слюна как чистящее средство: открытия обладателей Шнобелевской премии

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054