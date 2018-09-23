Спецназ Узбекистана примет участие в международном соревновании в Беларуси

В ходе соревнований участникам предстоит показать свои навыки в проведении особо важных заданий в личном и командном первенстве, которые пройдут в лесной и городской местности.

ТАШКЕНТ, 23 сен — Sputnik. Военнослужащие Министерства обороны Узбекистана примут участие в соревнованиях среди подразделений специального назначения, воинских формирований и военизированных организаций, которые пройдут в Республике Беларусь.

Об этом сообщили корреспонденту Sputnik Узбекистан в пресс-службе Министерства обороны республики.

В ходе соревнований участникам предстоит показать свои навыки в проведении особо важных заданий в личном и командном первенстве, которые пройдут в лесной и городской местности. При выполнении условий заданий военнослужащие имеют право зарабатывать дополнительные очки в упражнениях по стрельбе из боевого оружия, обнаружении разведгрупп условного противника, освобождении заложников и эвакуации раненых.

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Целью данных состязаний является совершенствование уровня профессиональной подготовки, поддержание и воспитание высоких морально-боевых качеств, физической выносливости и психологической устойчивости военнослужащих.

Напомним, что в марта этого года в ходе официального визита в Узбекистан министр обороны Беларусь Андрей Равков пригласил военнослужащих Узбекистана принять участие в ежегодных соревнованиях, которые проводятся в Республике Беларусь среди подразделений специального назначения.

На престижных соревнованиях 10 военнослужащих спецподразделений Узбекистана будут защищать честь страны. Состязания пройдут 24-28 сентября на полигоне воинской части, расположенной в районе населенного пункта Марьина Горка.