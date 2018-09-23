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Министр обороны Убекистана Абдусалом Азизов и глава Минобороны Таджикистана Шерали Мирзо

Абдусалом Азизов о военных учениях в РТ: мы готовы дать отпор противнику

© пресс-служба Минобороны Узбекистана
Политика
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Министр обороны Узбекистана отметил историческое значение первых совместных учений в истории армий двух стран.

ТАШКЕНТ, 23 сен – Sputnik. Совместные учения войск Узбекистана и Таджикистана показали, что мы готовы в любой момент дать отпор противнику, заявил министр обороны Узбекистана, генерал-майор Абдусалом Азизов по итогам первых таджикско-узбекских совместных учений, которые прошли на полигоне Чорухдаррон в Согдийской области, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Он отметил, что проведенные учения имеют поистине историческое значение и являются первыми в истории дружественных отношений армий двух стран.

Начало совместных узбекско-таджикских военных учений в Согдийской области
Министерство обороны Узбекистана
Совместные узбекско-таджикские военные учения начались в Согдийской области

"Складывающая сегодня в мире, а также в центральноазиатском регионе обстановка, рост активности международных террористических группировок обязывают нас быть бдительными, чтобы наши войска находились в постоянной боевой готовности. У нас территория одна, поэтому только благодаря дружественным совместным усилиям, взаимодействию военных подразделений мы сможем противостоять и победить терроризм", - сказал министр обороны.

В свою очередь, глава оборонного ведомства Таджикистана Шерали Мирзо отметил, что сегодня особое беспокойство вызывает ситуация в северных провинциях Афганистана.

"Там наблюдается активизация деятельности террористических группировок и концентрация боевиков так называемого "Исламского государства". В условиях, когда вызовы и угрозы национальной безопасности и террористическая активность приобретают беспрецедентные масштабы, ни одно государство не может противостоять им в одиночку. В этом контексте весьма важным для стран региона является объединение усилий", - сказал Шерали Мирзо.

По его словам, Республика Таджикистан и Республика Узбекистан являются форпостом Центральной Азии, и главы двух государств делают все возможное и зависящее от них, чтобы обеспечить мир и стабильность в Афганистане.

Напомним, совместные антитеррористические тактические учения спецподразделений Узбекистана и Таджикистана начались 17 сентября в учебном центре "Нурафшон", который находится в Согдийской области РТ, и продлились до 22 сентября. Всего в учениях приняли участие около 600 военнослужащих.

В операции по уничтожению условной группы террористов были задействованы самолеты, вертолеты, танки, БМП, БТР ВС Таджикистана, два вертолета узбекских ВС, минометы, установки "Град" для подавления очага сопротивления террористов.
Главы оборонных ведомств двух стран дали высокую оценку совместным действиям антитеррористических подразделений двух стран и наградили особо отличившихся солдат и офицеров ценными и памятными подарками, грамотами.




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