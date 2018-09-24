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Глава парламента Турции Бинали Йилдирим прибыл в Ташкент

Спикер парламента Турции встретится в Ташкенте с Шавкатом Мирзиёевым

© Twitter / Binali Yıldırım
Политика
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В ходе визита, который продлится до 26 сентября, Бинали Йылдырым также планирует посетить Самарканд и Бухару. 

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Спикер парламента Турции Бинали Йылдырым прибыл в Узбекистан, сообщается на его официальной странице в Twitter.

Йылдырым встретится с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, премьер-министром Абдуллой Ариповым и другими официальными лицами.

В ходе визита, который продлится до 26 сентября, он также планирует посетить Самарканд и Бухару. 

Как сообщалось ранее, за первую половину этого года товарооборот между Узбекистаном и Турцией вырос более чем на треть. Совместно с ведущими промышленными компаниями и банками Турции реализуются крупные инвестиционные проекты в регионах Узбекистана по созданию высокотехнологичных производств, модернизации энергетической, транспортно-коммуникационной, логистической и туристической инфраструктуры, в сфере градостроительства, банковско-финансовом секторе и других приоритетных направлениях.




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