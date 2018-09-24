Узбекистан впервые примет участие в оборонной выставке ADEX-2018 в Баку

Россия, в свою очередь, представит 25 компаний, Турция – 41 компанию, Израиль – 14, всего в мероприятии поучаствуют 224 производства.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. С 25 по 27 сентября в Баку пройдет оборонная выставка ADEX, в ней впервые принимает участие Узбекистан, сообщает Sputnik Азербайджан.

Всего на мероприятие приедут представители 224 компаний из 29 стран мира, среди них 41 из Турции, 25 – из России, 14 – из Израиля, 10 – из Республики Беларусь.

Помимо Узбекистана, на выставку в первый раз приедут делегации из Египта и Казахстана.

Планируется провести переговоры зарубежных делегаций с представителями азербайджанских ведомств и структур, они обсудят перспективы сотрудничества.

При этом Российская Федерация намерена представить военную авиацию, в том числе производства всемирно известных предприятий – "МиГ", "Российских вертолетов", ОАК и других.

В 2018 году Узбекистан также примет участие в учениях объединенной системы ПВО стран СНГ, с предложением об их проведении в конце апреля выступил Генштаб Вооруженных сил Беларуси.