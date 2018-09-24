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Баку.

Узбекистан впервые примет участие в оборонной выставке ADEX-2018 в Баку

© Miss Union 2016
Политика
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Россия, в свою очередь, представит 25 компаний, Турция – 41 компанию, Израиль – 14, всего в мероприятии поучаствуют 224 производства.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. С 25 по 27 сентября в Баку пройдет оборонная выставка ADEX, в ней впервые принимает участие Узбекистан, сообщает Sputnik Азербайджан.

Всего на мероприятие приедут представители 224 компаний из 29 стран мира, среди них 41 из Турции, 25 – из России, 14 – из Израиля, 10 – из Республики Беларусь.

Военнослужащий ВС Узбекистана во время учений
© Министерство обороны Узбекистана
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Помимо Узбекистана, на выставку в первый раз приедут делегации из Египта и Казахстана.

Планируется провести переговоры зарубежных делегаций с представителями азербайджанских ведомств и структур, они обсудят перспективы сотрудничества.

При этом Российская Федерация намерена представить военную авиацию, в том числе производства всемирно известных предприятий – "МиГ", "Российских вертолетов", ОАК и других.

В 2018 году Узбекистан также примет участие в учениях объединенной системы ПВО стран СНГ, с предложением об их проведении в конце апреля выступил Генштаб Вооруженных сил Беларуси.

Теги:
Военная техника, Выставка, Азербайджан, Баку



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