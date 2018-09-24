От Таджикистана до Кыргызстана: что Центральной Азии делать с долгами

Страны Центральной Азии активно берут кредиты у иностранных банков, но возвращать их, может быть, придется в условиях глобального экономического кризиса.

ТАШКЕНТ, 21 сен — Sputnik. Страны Центральной Азии продолжают наращивать долги перед международными кредитными организациями и иностранными банками, пишет колумнист Sputnik Таджикистан Вадим Попов.

Обязательства, взятые республиками, будет нелегко выполнить при существующих темпах экономического развития в регионе и в условиях относительной стабильности мировой финансовой системы. Но что будет с экономикой Центральной Азии, если произойдет глобальный финансовый кризис, предрекаемый некоторыми экспертами?

Как растет долг стран Центральной Азии

Основная причина роста внешней задолженности стран Центральной Азии - это отсутствие необходимых для развития собственных финансовых средств. Доходы от экспорта республик не превышают расходы на импорт. Чтобы оплачивать импорт, нужна валюта, которой не хватает.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Внешний долг Узбекистана с первого квартала вырос на 3,4 миллиона долларов

Кроме того, государствам Центральной Азии необходимо создавать дорогостоящую современную инфраструктуру, для нее тоже нужны деньги. Наиболее зависимыми от внешних кредитов оказались Таджикистан, Узбекистан и Кыргызстан.

Таджикистан

По данным Агентства по статистике при президенте республики, совокупная задолженность предприятий Таджикистана выросла почти на 1,8 миллиарда долларов по сравнению с прошлым годом и достигла 4,8 миллиарда долларов.

В Таджикистане проблемные кредиты банков превысили 200 миллионов долларов.

Согласно информации Всемирного банка, власти Таджикистана передают госпредприятиям кредиты, которые были получены от международных финансовых институтов, с процентной ставкой от 3 до 6%, что значительно ниже стоимости коммерческого кредита.

Фото из личного архива Никиты Кобелева Зачем республики Центральной Азии создают союз

При этом порядка 30% средних и крупных предприятий Таджикистана убыточны.

Суммарная государственная задолженность Таджикистана составила на начало 2018 года 3,7 миллиарда долларов — 51,4% ВВП и продолжает расти. Около 2,9 миллиарда долларов приходится на внешний долг и 770 миллионов - на внутренний.

Узбекистан

В Узбекистане ситуация несколько иная. Сумма частного внешнего долга на конец первого полугодия 2018 года уменьшилась на 222 миллиона долларов (достигнув объема порядка 6 миллиардов долларов). Но в государственном секторе задолженность продолжает расти. Совокупный объем внешних заимствований достиг 15,8 миллиарда долларов.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Экономист из США рассказал, что может привести к мировому кризису

Всемирный банк утвердил новую концепцию партнерства с Узбекистаном на 2016-2020 годы, зарезервировав для республики более 3 миллиардов долларов на реализацию 27 приоритетных проектов общей стоимостью 4 миллиарда долларов. Также Нацбанк Узбекистана подписал соглашение с Deutsche Bank AG на 500 миллионов евро.

Кыргызстан

Пожалуй, наихудшая ситуация складывается в Кыргызстане. На конец мая внешняя задолженность равнялась 4,4 миллиарда долларов, из них 3,8 миллиарда приходились на внешний госдолг.

Со следующего года у Кыргызстана могут резко вырасти расходы на обслуживание государственного долга. В текущий период на эти цели заложено 290 миллионов долларов. В следующем году планируется направить 405 миллионов долларов. В 2021 году, по прогнозу, планируется израсходовать 527 миллионов долларов. Больше половины выплат придется на покрытие задолженности государственного сектора.

Кто пророчит глобальный финансовый кризис

Аналитик и редактор агентства Bloomberg Марк Уайтхаус в своей статье от 17 сентября 2018 года написал, что на финансовые циклы сильно влияет человеческая невнимательность.

"Когда дела идут плохо, люди более осторожны. Но если все хорошо, люди забывают о том, что может произойти что-то плохое. Именно это ложное чувство безопасности приводит к наступлению финансовых кризисов", - сказал Марк Уайтхаус.

Он пояснил, что, когда кредиторы проявляют бдительность, они требуют, чтобы заемщики избегали брать слишком много долговых обязательств. Но, когда инвесторы отчаянно нуждаются в том, чтобы кто-то брал деньги и оплачивал проценты, контроль ослабевает.

Марк Уайтхаус предостерег инвесторов от увлеченности раздавать деньги под сомнительные обязательства, памятуя о финансовом крахе 2008 года. Именно к его десятилетнему юбилею, который отметили в минувшие выходные, ряд экспертов приурочили свои неутешительные прогнозы.

Первыми о возможном грядущем кризисе заговорили Бен Бернанке и Тимоти Гайтнер — бывший глава ФРС и бывший министр финансов США. На страницах New York Times 8 сентября они выразили обеспокоенность тем, что у финансовых регуляторов Соединенных Штатов может не хватить полномочий для борьбы с вероятным финансовым кризисом. При этом возможный крах фондового рынка США они связывают с кредитами, имеющими высокий риск невозврата.

Добавил негативных настроений влиятельный эксперт банка JP Morgan (США) Марко Коланович. Он опубликовал прогноз краха фондовых рынков США (и по всему миру) из-за паники, которую могут вызвать биржевые компьютеры. По мнению эксперта, инвестиции с повышенным риском банкротства заемщиков достигли 2,7 триллиона долларов.

Колановичу вторит ведущий экономист аналитического агентства Smith's Research & Gradings Скотт МакДоналд. Эксперт уверен, что мир стоит на пороге большого экономического кризиса.

"Ключевой фактор для рыночного роста — уверенность инвесторов. Но корпорации на развивающихся рынках накопили большие долги и, когда ставки повышаются, они попадают под еще большее давление", - заявил МакДоналд.

По его словам, доверие к развивающимся странам легко пошатнуть, если "торговые войны выйдут из-под контроля, а политика ужесточения в области повышения ставок ФРС усложнит доступ к финансированию.

Таким образом, несколько достаточно влиятельных экспертов не исключают плохой сценарий для мировой экономики. Скептики могут усомниться в том, что призрак глобального кризиса во всю замаячил над развивающимися странами. Но как бы там ни было, нужно быть готовым к такому развитию событий.

Почему Центральной Азии следует опасаться фондового кризиса

Казалось бы, проблемы американского фондового рынка не касаются Центральной Азии. В регионе существует ограниченный набор финансовых инструментов, практически отсутствуют деривативы (фьючерсы и опционы). Спектр активов ограничен акциями, а также государственными и корпоративными облигациями, которые выступают основным объектом торговли на биржевом и внебиржевом рынках.

Например, в Кыргызстане целый перечень государственных ценных бумаг реализуется напрямую коммерческим банкам, которые выступают основными инвесторами.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Ведущий аналитик банка Рокфеллеров: мир стоит на пороге суперкризиса

Однако если биржи США залихорадит, как это было в 2008 году, поток инвестиций в Центральную Азию может резко сократиться. Собственники центральноазиатских активов будут избавляться от них. Взять новые кредиты на погашение долгов будет практически невозможно или условия будут очень жесткими.

Напрашивается аналогия с уличными музыкантами, которым охотно дают деньги прохожие, если экономика на подъеме. Тогда таких музыкантов становится больше. Но стоит начаться кризису, люди перестают тратить деньги на развлечения.

Кроме того, в случае глобального экономического кризиса Центральную Азию ждет резкое обесценивание национальных валют. Кризис 2008 года показал, что валюты развивающихся стран моментально отреагировали на лопнувший фондовый пузырь. Доллар по всему миру стал расти в цене, вопреки прогнозам экспертов.

К другим проблемам, которые ждут Центральную Азию, можно отнести падение экспорта. Финансовые кризисы всегда влекут за собой повсеместное сокращение спроса. Сырье и энергетические ресурсы, которые планируют продавать страны региона, будут менее востребованы, что также ударит по их экономике.

Вывод напрашивается сам собой: планируя доходы и накапливая долги, необходимо ориентироваться не на благоприятное развитие событий, а на самый худший сценарий. Только так можно более-менее обезопасить себя от потрясений.