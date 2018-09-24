Узбекистан обсудил с МЧС России проведение гуманитарных операций

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Узбекские спасатели проконсультировались с российскими коллегами из МЧС о проведении гуманитарных операций, сообщает пресс-служба узбекистанского ведомства.
"Двадцать первого сентября первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан генерал-майор Абдулла Кулдашев встретился с заместителем директора агентства "Эмерком" МЧС России В.Шуйковым", - говорится в сообщении.
Стороны обменялись мнениями по текущим вопросам, а также обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в защите населения и территорий от природных и техногенных ситуаций.
В 1998 году Узбекистан и Россия подписали соглашение о партнерстве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Один из ключевых пунктов документа – активизация контактов и проведение совместных мероприятий.