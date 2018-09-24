МИД Узбекистана и Кубы провели первые в истории политконсультации

Стороны обсудили состояние двусторонних связей, отметив заинтересованность в углублении узбекско-кубинского диалога в различных областях.

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. МИД Узбекистана и Кубы провели в Ташкенте первый раунд политических консультаций, во время которого выразили готовность углублять двусторонний диалог в различных областях, сообщает МИД Узбекистана.

"Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял заместителя министра иностранных дел Республики Куба Ану Тереситу Гонсалез Фрагу, прибывшую в Ташкент с рабочим визитом", - говорится в сообщении.

Стороны обсудили состояние двусторонних связей, отметив заинтересованность в углублении узбекско-кубинского диалога в различных областях.

"Подчеркивалось, что несмотря на географическую отдаленность, Узбекистан и Куба готовы развивать экономические связи, используя существующий у обеих сторон достаточно высокий потенциал и реальные возможности", - отметили в МИД.

На встрече также состоялся обмен мнениями относительно перспектив расширения на взаимовыгодной основе туристических, культурно-гуманитарных связей двух стран.