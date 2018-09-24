Президент Узбекистана принял спикера парламента Турции

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 сентября принял председателя Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырыма, сообщает пресс-служба главы государства.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 24 сентября принял председателя Великого национального собрания Турецкой Республики Бинали Йылдырыма

Стороны обсудили динамику развития отношений двух стран, указали на плодотворность переговоров на высшем уровне с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, активность политического диалога.

"Реализуются совместные инвестиционные программы и проекты с ведущими турецкими компаниями и банками в сферах торговли, инноваций, энергетики, инфраструктуры, транспорта, туризма, текстильной и пищевой промышленности, других отраслях", - уточняется в сообщении.

Кроме того, за последнее время было создано свыше 230 совместных предприятий.

Президент Турецкой Республики посетил Узбекистан с официальным визитом 29-30 сентября. Он провел переговоры с Шавкатом Мирзиёевым, главы двух стран подписали 24 документа о сотрудничестве.