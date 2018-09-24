Президент Узбекистана принял спикера парламента Турции

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 24 сентября принял председателя Великого национального собрания Турции Бинали Йылдырыма, сообщает пресс-служба главы государства.
Стороны обсудили динамику развития отношений двух стран, указали на плодотворность переговоров на высшем уровне с лидером Турции Реджепом Эрдоганом, активность политического диалога.
"Реализуются совместные инвестиционные программы и проекты с ведущими турецкими компаниями и банками в сферах торговли, инноваций, энергетики, инфраструктуры, транспорта, туризма, текстильной и пищевой промышленности, других отраслях", - уточняется в сообщении.
Кроме того, за последнее время было создано свыше 230 совместных предприятий.
Президент Турецкой Республики посетил Узбекистан с официальным визитом 29-30 сентября. Он провел переговоры с Шавкатом Мирзиёевым, главы двух стран подписали 24 документа о сотрудничестве.