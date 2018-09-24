Шавкат Мирзиёев принял завершающую миссию в Узбекистане посла США

За большой вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между двумя государствами чрезвычайный и полномочный посол США Памела Спратлен получила из рук главы республики орден "Дустлик".

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял чрезвычайного и полномочного посла Соединенных Штатов Америки Памелу Спратлен, завершающую свою дипломатическую миссию в республике, сообщает пресс-служба главы государства.

Глава Узбекистана отметил значительный личный вклад посла США в поступательное развитие и укрепление многоплановых взаимовыгодных узбекско-американских связей. Он подчеркнул, что прочный фундамент для дальнейшего партнерства двух стран заложил его официальный визит в США в мае этого года.

"Налажен конструктивный политический диалог по всему спектру вопросов, представляющих взаимный интерес. Активизировались межпарламентские обмены. Расширяется торгово-экономическое сотрудничество. Развивается взаимодействие в области науки, образования и культуры, а также на межрегиональном уровне", - говорится в сообщении.

Посол поблагодарила Мирзиёева за сердечный прием. Она добавила, что Соединенные Штаты придают важное значение последовательному развитию двусторонних отношений и твердо намерены и далее углублять полномасштабное сотрудничество с Узбекистаном.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Президент Узбекистана принял чрезвычайного и полномочного посла США

За большой вклад в укрепление отношений стратегического партнерства между двумя государствами чрезвычайный и полномочный посол США Памела Спратлен получила орден "Дустлик".