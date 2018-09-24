Спецназовцы Узбекистана, Беларуси и России соревнуются под Минском

ТАШКЕНТ, 24 сен - Sputnik. Межведомственное соревнование среди подразделений специального назначения Беларуси с участием команд из Узбекистана и России проходит в Минской области.

"С 24 по 28 сентября на базе войсковой части проходит соревнование среди подразделений специального назначения государственных органов Республики Беларусь, в котором также принимают участие команды Российской Федерации и Республики Узбекистан", - говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что "целью данного соревнования является совершенствование профессионального мастерства участников, поддержание и воспитание высоких морально-боевых качеств, физической выносливости и психологической устойчивости, а также обмен опытом".

Соревнование будет проходить в индивидуальном и командном зачете, а также дуэльной стрельбе.