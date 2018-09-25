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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Абдулазиз Камилов принял посла Алжира

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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Насер Бушерит передал послание президента страны Абдулазиза Бутефлики главе Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 24 сентября принял посла Алжирской республики Насера Бушерита по его просьбе, сообщает пресс-служба МИД.

Представитель страны передал послание президента Абдулазиза Бутефлики на имя главы Узбекистана Шавката Мирзиёева.

"На встрече стороны обменялись мнениями по перспективным направлениям активизации узбекско-алжирского диалога, включая вопросы проведения совместных мероприятий", - уточняется в сообщении.

В 2016 году Узбекистан и Алжир подписали ключевой для развития партнерских отношений документ – Протокол о сотрудничестве и консультациях. Стороны подтверждают взаимную заинтересованность в улучшении торгово-экономических и политических отношений. Узбекистан и Алжир постоянно работают над созданием прочной договорно-правовой базы двусторонних связей и активизацией контактов на различных уровнях.

Теги:
Посол, Алжир, Абдулазиз Камилов



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