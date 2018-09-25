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Встреча посла Индии и исполняющего обязанности хокима Ташкента

Посольство и взаимодействие: что обсудили представитель Индии и хоким Ташкента

Пресс-служба хокимията Ташкента
Политика
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Шри Винод Кумар 25 сентября нанес визит вежливости Джахонгиру Артыкходжаеву, стороны договорились о сотрудничестве в ряде сфер.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Посол Индии Шри Винод Кумар 25 сентября нанес визит вежливости исполняющему обязанности хокима Ташкента Джахонгиру Артыкходжаеву, сообщает пресс-служба столичной администрации.

"В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего взаимодействия в сфере торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества между столицами двух стран. Также, обсуждался вопрос о выделении земельного участка под строительство нового посольства Индии", - уточняется в сообщении.

В конце недели, 28 и 29 сентября, в индийском городе Дели пройдет индийско-узбекский бизнес-форум и Национальная промышленная выставка Узбекистана. Стороны намерены договориться об основных аспектах сотрудничества, в составе делегации РУ войдут порядка 130 участников, в том числе представители деловых кругов республики.

Теги:
Хокимият Ташкента, Ташкент, Индия



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