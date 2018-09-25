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Захарова рассказала, над чем хихикали в ООН во время выступления Трампа

© Sputnik / Роман Махмутов
Политика
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По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ, красной нитью выступления американского лидера стало отстаивание национальных интересов.

ТАШКЕНТ, 25 сен - Sputnik. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова вечером во вторник прокомментировала выступление Дональда Трампа на Генассамблее ООН на своей странице в Facebook.

По ее словам, американский лидер упомянул Россию только один раз – в связи с немецким проектом в энергетике.

Алексей Гривач заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности
© Sputnik /
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Красной нитью выступления Трампа, по мнению Захаровой, стали две темы – необходимость защиты странами собственного суверенитета и безальтернативность отстаивания национальных интересов.

"Что примечательно, это касалось не только США, но и всех стран мира. Россию решил, видимо, всуе не упоминать. Сказал только, что Германия должна срочно переориентироваться на другие энергетические возможности, иначе будет зависеть от России. На этих словах делегация ФРГ захихикала", — написала Захарова.

С 24 по 27 сентября в Нью-Йорке проходит 73-я Генеральная ассамблея ООН. Главы государств и правительств, представители внешнеполитических ведомств обсуждают наиболее актуальные вопросы международной политики. Российскую делегацию в Нью-Йорке возглавляет глава МИД Сергей Лавров.

Ранее Дональд Трамп также заявил, что США не вернутся в СПЧ ООН до проведения реформ в организации.

Теги:
Генассамблея ООН, ООН, Дональд Трамп



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