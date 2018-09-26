Стратегия ЕС в абстрактной Азии и выгоды для конкретного Узбекистана

Игорь Николайчук, эксперт Центра специальных медиаметрических исследований – для Sputnik.
Подготовленная еврочиновниками и опубликованная 18 сентября новая стратегия взаимодействия Европейского союза с некой "коллективной Азией" (создается впечатление, что выражение "коллективная Азия" есть просто копия гуляющего в российских СМИ пропагандистского определения "коллективный Запад") была бы банальной политической декларацией, если бы не драматический фон, на котором этот документ появился. Я имею в виду те трансформации, которые претерпевает сам Евросоюз.
Две Европы
Заметим в скобках, что даже сегодня, когда Трамп для восстановления американской экономики нажал на все красные кнопки, а американские финансисты в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю крутят печатный станок, темпы экономического роста в Германии заметно выше, чем в США.
С учетом сказанного появление новой стратегии вполне можно считать заявкой на расширение присутствия Евросоюза в большом азиатском регионе, с прицелом даже на то, чтобы потеснить в Китае США. Именно поэтому европейские дипломаты изобрели термин "устойчивое взаимодействие", где стратегической новацией является именно устойчивость (читай – настойчивость).
Инструментом реализации такого подхода объявлена "экономическая дипломатия".
Азия – и Центральная Азия
Но предложенная стратегия не предполагает роста интереса европейцев к пятерке стран Центральной Азии, в том числе к Узбекистану.
Вот только один пример. Сейчас все помешались на идее инвестирования в инфраструктурные проекты. Придумывают, в том числе, новые Шелковые пути. Но в новой азиатской стратегии Евросоюза упомянуты интересные факты. Сегодня доля товаров, перевозимых морским транспортом, в стоимостном выражении составляет 70% всех грузов, воздушным – 25%. Автоперевозки и железные дороги отдыхают.
Дважды, но вскользь
Собственно, в тексте документа "ЕС разработал стратегию по взаимодействию Европы и Азии", предназначенном для публикации в СМИ, регион Центральной Азии не упомянут ни разу. В более полной версии "Азиатской стратегии" Евросоюза (этот документ имеет название "Единое информационное сообщение для Европейского парламента, Совета Европы, Европейского комитета по экономической и социальной политике, Комитета по делам регионов и Европейского инвестиционного банка "Взаимодействие Европы и Азии – строительные блоки для стратегии ЕС") регион упомянут всего два раза, и то вскользь!
Почему ЕС уходит из Центральной Азии =>>
Судите сами. Вот первый фрагмент: "В то же время ЕС должен расширить диалог по устойчивому взаимодействию с другими партнерами, включая Афганистан, Индию, Индонезию, Иран, Пакистан, Россию, Республику Корея, Турцию и страны Центральной Азии, а также Австралию и Соединенные Штаты". Упоминание есть, ну уж очень через запятую.
А вот второй фрагмент (он в самом конце документа): "Наконец, ЕС должен также содействовать региональному сотрудничеству в области устойчивого взаимодействия в качестве ключевого аспекта своей стратегии в Центральной Азии". Региональное сотрудничество подразумевает, что ЕС заинтересован в сохранении как минимум стабильности в регионе. Это нужно для того, чтобы Евросоюз на постоянной основе, так или иначе, присутствовал во всех странах "пятерки". Еврочиновники как бы говорят: мы возвращаемся в каждую страну, но как в часть монолитного региона. Центральная Азия становится единым "театром дипломатических действий".
Впрочем, это колонки писать легко. Принимать ответственные политические решения трудно. Пусть политики и решают.