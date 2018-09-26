Стратегия ЕС в абстрактной Азии и выгоды для конкретного Узбекистана

Узбекистану и его соседям не стоит надеяться на особое внимание Евросоюза. Однако для руководства Узбекистана открывается оперативный простор.

Игорь Николайчук, эксперт Центра специальных медиаметрических исследований – для Sputnik.

Подготовленная еврочиновниками и опубликованная 18 сентября новая стратегия взаимодействия Европейского союза с некой "коллективной Азией" (создается впечатление, что выражение "коллективная Азия" есть просто копия гуляющего в российских СМИ пропагандистского определения "коллективный Запад") была бы банальной политической декларацией, если бы не драматический фон, на котором этот документ появился. Я имею в виду те трансформации, которые претерпевает сам Евросоюз.

Две Европы

© Flickr / PROMinisterie van Buitenlandse Zaken Могерини: европейский путь решения проблем будет во благо людей в Азии

Не раз уже сказано, что старого Евросоюза больше нет. Есть расколотая Европа – Евроатлантика (США, Великобритания, ряд далеких от Европы англоговорящих стран из числа бывших британских владений и примкнувшая к ним Польша) и так сказать "континентальная Европа", которая оказалась в цивилизационном, экономическом, политическом и культурном плане вполне самодостаточным геостратегическим игроком. Теперь этой континентальной Европе предстоит стать самодостаточной в финансовом и, особенно, в военном отношении.

Заметим в скобках, что даже сегодня, когда Трамп для восстановления американской экономики нажал на все красные кнопки, а американские финансисты в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю крутят печатный станок, темпы экономического роста в Германии заметно выше, чем в США.

С учетом сказанного появление новой стратегии вполне можно считать заявкой на расширение присутствия Евросоюза в большом азиатском регионе, с прицелом даже на то, чтобы потеснить в Китае США. Именно поэтому европейские дипломаты изобрели термин "устойчивое взаимодействие", где стратегической новацией является именно устойчивость (читай – настойчивость).

Инструментом реализации такого подхода объявлена "экономическая дипломатия".

Азия – и Центральная Азия

Но предложенная стратегия не предполагает роста интереса европейцев к пятерке стран Центральной Азии, в том числе к Узбекистану.

Вот только один пример. Сейчас все помешались на идее инвестирования в инфраструктурные проекты. Придумывают, в том числе, новые Шелковые пути. Но в новой азиатской стратегии Евросоюза упомянуты интересные факты. Сегодня доля товаров, перевозимых морским транспортом, в стоимостном выражении составляет 70% всех грузов, воздушным – 25%. Автоперевозки и железные дороги отдыхают.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Связанные одной сетью: идеи Ташкента по развитию транспортных коридоров ЦА

Дважды, но вскользь

И хотя по авиационным перевозкам Евросоюз готов договариваться и с Узбекистаном, и с другими членами центральноазиатской пятерки, но речь может идти только о малоемких в финансовом отношении процедурах стандартизации документации, безопасности маршрутов, транзитных сборах и прочей мелочи. Вряд ли какая-либо из стран Центральной Азии на деньги европейцев станет в перспективе мировой воздушной гаванью с гигантскими логистическими центрами и перевалочными базами.

Собственно, в тексте документа "ЕС разработал стратегию по взаимодействию Европы и Азии", предназначенном для публикации в СМИ, регион Центральной Азии не упомянут ни разу. В более полной версии "Азиатской стратегии" Евросоюза (этот документ имеет название "Единое информационное сообщение для Европейского парламента, Совета Европы, Европейского комитета по экономической и социальной политике, Комитета по делам регионов и Европейского инвестиционного банка "Взаимодействие Европы и Азии – строительные блоки для стратегии ЕС") регион упомянут всего два раза, и то вскользь!

Почему ЕС уходит из Центральной Азии =>>

Судите сами. Вот первый фрагмент: "В то же время ЕС должен расширить диалог по устойчивому взаимодействию с другими партнерами, включая Афганистан, Индию, Индонезию, Иран, Пакистан, Россию, Республику Корея, Турцию и страны Центральной Азии, а также Австралию и Соединенные Штаты". Упоминание есть, ну уж очень через запятую.

А вот второй фрагмент (он в самом конце документа): "Наконец, ЕС должен также содействовать региональному сотрудничеству в области устойчивого взаимодействия в качестве ключевого аспекта своей стратегии в Центральной Азии". Региональное сотрудничество подразумевает, что ЕС заинтересован в сохранении как минимум стабильности в регионе. Это нужно для того, чтобы Евросоюз на постоянной основе, так или иначе, присутствовал во всех странах "пятерки". Еврочиновники как бы говорят: мы возвращаемся в каждую страну, но как в часть монолитного региона. Центральная Азия становится единым "театром дипломатических действий".

© Sputnik / Наталья Селиверстова Глобализм по-французски: о чем будут говорить Макрон и Мирзиёев в Париже

Такая ситуация объективно выгодна президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву. В октябре во Франции он может разыграть карту активного регионального политического лидера, предложив стать (не надо этого пугаться, это обычная практика) легальным лоббистом интересов Евросоюза в странах ЦА. Ход в смысле многовекторности вполне логичный. И вряд ли у кого он вызовет политическую идиосинкразию.

Впрочем, это колонки писать легко. Принимать ответственные политические решения трудно. Пусть политики и решают.