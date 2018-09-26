Узбекистанцы в ноябре смогут получить Green Card

Государственный департамент США объявил о начале онлайн-регистрации в ежегодной программе "Визы для иммигрантов разных национальностей".

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Узбекистанцы с 3 октября по 6 ноября смогут подавать заявки на получение Green Card, сообщение о начале ежегодной онлайн-регистрации визовой программу опубликовано на сайте Госдепа США.

Пройти регистрацию граждане смогут с 21:00 3 октября до 22:00 6 ноября, все заявки должны быть поданы в электронном формате.

Затем заявителям необходимо распечатать и сохранить заявку для прохождения следующих этапов получения карты.

С 15 по 17 мая прошел первый в истории официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США. Он встретился с американским лидером Дональдом Трампом и договорился с ним о всестороннем развитии двусторонних отношений.

Green Card – подтверждение наличия вида на жительство в Соединенных Штатах Америки, она также дает возможность трудоустройства.