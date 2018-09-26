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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов

Абдулла Арипов выразил соболезнования в посольстве Вьетнама

Sputnik / Екатерина Штукина
Политика
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Премьер-министр Узбекистана посетил ведомство и сделал запись в открытой Книге соболезнований.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 26 сентября посетил посольство Республики Вьетнам в Ташкенте, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел.

"Глава правительства выразил глубокое сочувствие и поддержку Послу Фам Ван Фао и всему вьетнамскому народу в связи с безвременной кончиной Президента СРВ Чан Дай Куанга и сделал запись в открытой в посольстве Книге соболезнований", - уточняется в сообщении.

О смерти Чан Дай Куанга стало известно на прошлой неделе, 21 сентября. Он скончался в больнице от редкого вида рака крови, который имеет вирусное происхождение. 

В начале своей карьеры лидер Вьетнама служил в МВД, затем перешел работать в Министерство общественной безопасности. В 2016 году стал президентом страны.

Теги:
посольство, Вьетнам, Абдулла Арипов



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