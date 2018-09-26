В четверг на саммит СНГ в Таджикистан прилетит Владимир Путин

Президент России предварительно встретится с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, затем примет участие в рабочих совещаниях.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Президент России Владимир Путин в четверг прибудет на саммит СНГ в столице Таджикистана Душанбе, сообщает Sputnik Таджикистан.

Как заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, предварительно Путин прилетит в Баку, посетит форум регионов России-Азербайджана и встретится с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Президент Таджикистана Шавкат Мирзиёев посетит Душанбе с рабочим визитом 27-28 сентября и также примет участие в саммите.

В первый день в Душанбе пройдет Совет министров иностранных иностранных дел, затем – заседание Совета глав государств-членов Содружества Независимых Государств.

Главы государств подпишут межгосударственную программу совместных мер борьбы с преступностью до 2023 года.