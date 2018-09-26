Ингушетия и Чечня договорились о границах

Кадыров и Евкуров в среду подписали соглашение, согласно которому Чечня передают горно-лесистую местность, а Ингушетию – территорию Надтеречного района.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров в среду договорились о границах между регионами, передает телеканал Russia Today.

Они подписали соглашение, предполагающее взаимный обмен территориями – Чечне передают горно-лесистую местность в Сунжеском районе Ингушетии, а это стране достается практически равная по площади территория в Надтеречном районе Чеченской республики.

Таким образом сторонам удалось решить спор, который велся с конца 1990-х годов.

Узбекистан договорился об обмене земельными участками с Кыргызстаном в середине августа. РУ передает республике территорию вблизи Ак-Кашской сельской управой Кара-Суйского района, а эксклав Барак отойдет Узбекистану. Промежуточный договор о госгранице эти страны подписали в 2017 году.