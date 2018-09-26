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Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время подписания соглашения о границе. 26 сентября 2018

Ингушетия и Чечня договорились о границах

© Пресс-служба Главы РИ
Политика
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Кадыров и  Евкуров в среду подписали соглашение, согласно которому Чечня передают горно-лесистую местность, а Ингушетию – территорию Надтеречного района.

ТАШКЕНТ, 26 сен — Sputnik. Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров в среду договорились о границах между регионами, передает телеканал Russia Today.

Они подписали соглашение, предполагающее взаимный обмен территориями – Чечне передают горно-лесистую местность в Сунжеском районе Ингушетии, а это стране достается практически равная по площади территория в Надтеречном районе Чеченской республики.

Таким образом сторонам удалось решить спор, который велся с конца 1990-х годов.

Узбекистан договорился об обмене земельными участками с Кыргызстаном в середине августа. РУ передает республике территорию вблизи Ак-Кашской сельской управой Кара-Суйского района, а эксклав Барак отойдет Узбекистану. Промежуточный договор о госгранице эти страны подписали в 2017 году.

Теги:
делимитация, Чеченская республика, Ингушетия



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