В учениях участвовали свыше 160 подразделений радиотехнических и более 40 подразделений зенитных ракетных войск.
Об этом генеральный секретарь ООН заявил на 73-й ассамблее организации, которая проходит в Нью-Йорке с 24 по 27 сентября.
На заседании председатель комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, инвестиций и туризма Алишер Курманов выразил надежду, что соглашение станет "дорожной картой" для членов ООН, которая позволит сократить выбросы.
В ходе визита в Таджикистан совместно с Эмомали Рахмоном он посетил дехканское хозяйство "Боги сомон" в Турсанзадевском районе.
Президент Узбекистана 27-28 сентября посещает с официальным визитом Таджикистан для участия в саммите глав стран СНГ и переговоров с Эмомали Рахмоном.
Совместное предприятие открыли в июле 2018 года, оно будет выпускать автокраны, тракторные прицепы, полуприцепы.
Президент Узбекистана прибыл в город в сопровождении лидера Таджикистана Эмомали Рахмона.
Сенат Узбекистана утвердил День государственной безопасности, спецслужбы будут отмечать свой праздник 5 апреля
На торжественном открытии парка и памятников кроме глав государств присутствовали представители правительства и государственных ведомств, литераторы, молодежь.
Главы республик провели встречу, на которой высоко оценили результаты недавнего государственного визита президента Таджикистана в Узбекистан.
Заседание министров иностранных дел СНГ в Душанбе будет проходить в двух форматах - в узком и широком.
В рамках официального визита президента РФ состоится первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества.