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Президент РФ В. Путин на саммите ШОС в Китае

Путина ждут в Узбекистане 18-19 октября

© Sputnik / Михаил Климентьев
Политика
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В рамках официального визита президента РФ состоится первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Визит президента России Владимира Путина в Узбекистане запланирован на 18-19 октября, сообщает министерство внешней торговли республики.

В эти даты в Ташкенте состоится встреча глав Узбекистана и России – Шавката Мирзиёева и Владимира Путина.

В рамках официального визита президента РФ состоится первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества.

Планы посетить Узбекистан в октябре этого года Владимир Путин впервые озвучил во время беседы с Шавкатом Мирзиёевым в китайском Циндао, где в июне этого года проходил саммит ШОС. В сентябре премьер-министры РФ и Узбекистана Дмитрий Медведев Абдулла Арипов обсудили повестку предстоящего визита российского лидера.




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