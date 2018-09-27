Какие документы участники СМИД СНГ согласуют к саммиту лидеров Содружества

Заседание министров иностранных дел СНГ в Душанбе будет проходить в двух форматах - в узком и широком.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Участники заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ согласуют ряд документов к саммиту лидеров государств СНГ, который пройдет в пятницу 28 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы исполкома СНГ Веру Якубовскую.

Как рассказала Якубовская, само заседание министров иностранных дел СНГ будет проходить в двух форматах - в узком и широком.

"В узком составе планируется обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества, а также определить дату и место проведения очередного заседания СМИД", - пояснила она.

По ее словам, на заседании в расширенном составе будут обсуждаться вопросы сотрудничества государств СНГ в различных областях.

© Sputnik / Алексей Никольский В четверг на саммит СНГ в Таджикистан прилетит Владимир Путин

"Ожидаем, что будет одобрен ряд документов, которые будут вноситься на рассмотрение заседание Совета глав государств СНГ. Министры иностранных дел предварительно согласуют документы, которые на следующий день будут рассматривать президенты", - указала Якубовская.

В частности на заседании СМИД пойдет речь о проекте заявления глав государств- участников СНГ по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года.

Как указала замглавы пресс-службы исполкома СНГ, будет принят проект заявления, в котором главы государств укажут на важность соблюдения прав человека и основных свобод.

"Традиционно у нас большое внимание уделяется вопросам подготовки к юбилеям победы в Великой Отечественной войне. И проект плана мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы будет также рассматриваться министрами иностранных дел. Потом он будет представлен на заседание Совета глав государств", - отметила Якубовская.

Кроме того, ожидается, что будет одобрен проект плана мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств СНГ на 2019-2020 годы.

"План грандиозный, в него включены более 140 мероприятий и в основном эти мероприятия будут проходить в рамках тематических годов в СНГ. В сфере культуры очень много мероприятий", - пояснила Якубовская.

В числе дополнительных вопросов будет рассмотрен проект Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, который на рассмотрение СМИД внесла Россия. Это документ экономической направленности, пояснили в исполкоме СНГ.

"И ожидаем, что в случае подписания этой конвенции она даст новый толчок развитию научно-технического и инновационного потенциала наших стран и их сотрудничеству в области исследовании и использовании космического пространства в мирных целях", - подчеркнула Якубовская.

По данным источника РИА Новости в исполкоме СНГ, вероятнее всего, из стран-участниц содружества только Украина не будет представлена ни на СМИД СНГ, ни на саммите 28 сентября.

Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже отбыл в Душанбе для участия в саммите.