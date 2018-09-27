Какие документы участники СМИД СНГ согласуют к саммиту лидеров Содружества

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Участники заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ согласуют ряд документов к саммиту лидеров государств СНГ, который пройдет в пятницу 28 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя руководителя пресс-службы исполкома СНГ Веру Якубовскую.
Как рассказала Якубовская, само заседание министров иностранных дел СНГ будет проходить в двух форматах - в узком и широком.
"В узком составе планируется обменяться мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате Содружества, а также определить дату и место проведения очередного заседания СМИД", - пояснила она.
По ее словам, на заседании в расширенном составе будут обсуждаться вопросы сотрудничества государств СНГ в различных областях.
В частности на заседании СМИД пойдет речь о проекте заявления глав государств- участников СНГ по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года.
Как указала замглавы пресс-службы исполкома СНГ, будет принят проект заявления, в котором главы государств укажут на важность соблюдения прав человека и основных свобод.
"Традиционно у нас большое внимание уделяется вопросам подготовки к юбилеям победы в Великой Отечественной войне. И проект плана мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы будет также рассматриваться министрами иностранных дел. Потом он будет представлен на заседание Совета глав государств", - отметила Якубовская.
Кроме того, ожидается, что будет одобрен проект плана мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств СНГ на 2019-2020 годы.
"План грандиозный, в него включены более 140 мероприятий и в основном эти мероприятия будут проходить в рамках тематических годов в СНГ. В сфере культуры очень много мероприятий", - пояснила Якубовская.
В числе дополнительных вопросов будет рассмотрен проект Конвенции СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, который на рассмотрение СМИД внесла Россия. Это документ экономической направленности, пояснили в исполкоме СНГ.
"И ожидаем, что в случае подписания этой конвенции она даст новый толчок развитию научно-технического и инновационного потенциала наших стран и их сотрудничеству в области исследовании и использовании космического пространства в мирных целях", - подчеркнула Якубовская.
По данным источника РИА Новости в исполкоме СНГ, вероятнее всего, из стран-участниц содружества только Украина не будет представлена ни на СМИД СНГ, ни на саммите 28 сентября.
Лидер Узбекистана Шавкат Мирзиёев уже отбыл в Душанбе для участия в саммите.