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Президент Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан

Рахмон лично встретил Мирзиёева в аэропорту Душанбе

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Главы республик провели встречу, на которой высоко оценили результаты недавнего государственного визита президента Таджикистана в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Эмомали Рахмона прибыл в Таджикистан, сообщает пресс-служба.

В международном аэропорту Душанбе Рахмон лично встретил узбекского лидера. Главы республик провели встречу, на которой высоко оценили результаты недавнего государственного визита президента Таджикистана в Узбекистан. Они также обсудили актуальные вопросы развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели встречу
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели встречу

В рамках визита Мирзиёева сегодня пройдут еще несколько двусторонних мероприятий в Душанбе и Турсунзаде. Завтра президент Узбекистана примет участие в очередном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.

 




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