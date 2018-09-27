Рахмон лично встретил Мирзиёева в аэропорту Душанбе

Главы республик провели встречу, на которой высоко оценили результаты недавнего государственного визита президента Таджикистана в Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению президента Эмомали Рахмона прибыл в Таджикистан, сообщает пресс-служба.

В международном аэропорту Душанбе Рахмон лично встретил узбекского лидера. Главы республик провели встречу, на которой высоко оценили результаты недавнего государственного визита президента Таджикистана в Узбекистан. Они также обсудили актуальные вопросы развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

© Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон провели встречу

В рамках визита Мирзиёева сегодня пройдут еще несколько двусторонних мероприятий в Душанбе и Турсунзаде. Завтра президент Узбекистана примет участие в очередном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.