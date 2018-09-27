Главы Таджикистана и Узбекистана открыли в Душанбе памятники Навои и Джами

На торжественном открытии парка и памятников кроме глав государств присутствовали представители правительства и государственных ведомств, литераторы, молодежь.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Президенты Узбекистана и Таджикистана Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон торжественно открыли парк имени Алишера Навои в Душанбе и возложили цветы к недавно установленным памятникам поэтам и мыслителям Абдурахману Джами и Алишеру Навои.

Создать парк глава Таджикистана распорядился 5 марта 2018 года. Для подготовки проекта памятников поэтов-мыслителей, символизирующих дружбу народов Таджикистана и Узбекистана, в республике объявили конкурс.

© Пресс-служба президента Узбекистана. В Душанбе открыты памятники Алишеру Навои и Абдурахману Джами

На торжественном открытии парка и памятников кроме глав государств присутствовали представители правительства и государственных ведомств, литераторы, молодежь.

Как напомнила пресс-служба главы Узбекистана, 7 марта этого года в центральном парке имени Алишера Навои в Самарканде также установили памятники Навои и Джами. Примыкающая к этому парку улица также названа в честь Абдурахмана Джами, а сам парк Навои соседствует с площадью имени персо-таджикского поэта Абу Абдулло Рудаки.