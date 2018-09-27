В Узбекистане утвердили День службы госбезопасности

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Сенат Узбекистана утвердил День государственной безопасности, праздник будут отмечать 5 апреля, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Сенаторы приняли закон "Об установлении Дня службы государственной безопасности" в четверг, 27 сентября.
В начале апреля президент Шавкат Мирзиёев одобрил закон, согласно которому Службу нацбезопасности преобразовали в Службу государственной безопасности.
СГБ – уполномоченный государственный орган, который осуществляет деятельность специальными средствами, формами и методами в целях обеспечения государственной безопасности. Служба подчиняется и непосредственно подотчетна главе государства, исполнение закона контролирует генеральный прокурор.
Возглавляет ведомство Ихтиер Абдуллаев, ранее занимавший пост генерального прокурора страны. До него службой руководил генерал-полковник Рустам Иноятов.