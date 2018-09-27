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Сенат Олий Мажлиса Узбекистана

В Узбекистане утвердили День службы госбезопасности

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Согласно закону, одобренному Сенатом республики, праздник будут отмечать 5 апреля.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Сенат Узбекистана утвердил День государственной безопасности, праздник будут отмечать 5 апреля, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Сенаторы приняли закон "Об установлении Дня службы государственной безопасности" в четверг, 27 сентября.

Во время подписания документов
Sputnik / Вадим Савицкий
Сенат Узбекистана утвердил закон о Службе госбезопасности

В начале апреля президент Шавкат Мирзиёев одобрил закон, согласно которому Службу нацбезопасности преобразовали в Службу государственной безопасности.

СГБ – уполномоченный государственный орган, который осуществляет деятельность специальными средствами, формами и методами в целях обеспечения государственной безопасности. Служба подчиняется и непосредственно подотчетна главе государства, исполнение закона контролирует генеральный прокурор.

Возглавляет ведомство Ихтиер Абдуллаев, ранее занимавший пост генерального прокурора страны. До него службой руководил генерал-полковник Рустам Иноятов.

Теги:
закон, Сенат Республики Узбекистан, безопасность



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