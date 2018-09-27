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Жители Турсунзаде торжественно встретили Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

Песнями и танцами встретили Шавката Мирзиёева в Турсунзаде

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Президент Узбекистана прибыл в город в сопровождении лидера Таджикистана Эмомали Рахмона.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Тысячи жителей города Турсунзаде встретили президента Шавката Мирзиёва, прибывшего в сопровождении главы Таджикистана Эмомали Рахмона.

Горожане исполнили для узбекского лидера национальные песни и танцы, сообщает пресс-служба.

Жители Турсунзаде торжественно встретили Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Жители Турсунзаде торжественно встретили Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

Напомним, Мирзиёев сегодня прибыл в Таджикистан по приглашению Рахмона. Президенты уже провели встречу, на которой  обсудили актуальные вопросы развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Они также торжественно открыли парк имени Алишера Нвои в Душанбе.

Жители Турсунзаде торжественно встретили Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Жители Турсунзаде торжественно встретили Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева

Завтра президент Узбекистана примет участие в очередном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.




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