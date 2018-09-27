Песнями и танцами встретили Шавката Мирзиёева в Турсунзаде

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Тысячи жителей города Турсунзаде встретили президента Шавката Мирзиёва, прибывшего в сопровождении главы Таджикистана Эмомали Рахмона.
Горожане исполнили для узбекского лидера национальные песни и танцы, сообщает пресс-служба.
Напомним, Мирзиёев сегодня прибыл в Таджикистан по приглашению Рахмона. Президенты уже провели встречу, на которой обсудили актуальные вопросы развития торгово-экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Они также торжественно открыли парк имени Алишера Нвои в Душанбе.
Завтра президент Узбекистана примет участие в очередном заседании Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств.