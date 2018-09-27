Мирзиёев посетил новый завод спецтехники "Талко-Крантас" в Таджикистане

Совместное предприятие открыли в июле 2018 года, оно будет выпускать автокраны, тракторные прицепы, полуприцепы.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совместно с Эмомали Рахмоном днем 27 сентября посетил презентацию завода спецтехники "Талко-Крантас" в Таджикистане, сообщает пресс-служба главы государства.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией завода спецтехники “Талко-Крантас”

Предприятие в городе Турсунзаде открыли в 1975 году, в 2007-м преобразовали в государственное унитарное предприятие "Таджикская алюминиевая компания". На сегодня корпорация объединяет различные горнодобывающие и химико-металлургические заводы.

"В июле текущего года обществом с ограниченной ответственностью "Крантас групп" Узбекистана и Таджикской алюминиевой компанией совместно создан завод специальной техники "Талко-Крантас". На совместном предприятии будут выпускать автокраны, тракторные прицепы, полуприцепы и другие виды спецтехники", - говорится в сообщении.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев ознакомился с презентацией завода спецтехники “Талко-Крантас”

Утром в четверг Шавкат Мирзиёев по приглашению Эмомали Рахмона прибыл в Таджикистан, в международном аэропорту Душанбе его встретил лично таджикистанский лидер. Главы двух республик провели встречу, на которой высоко оценили результата недавнего государственного визита Рахмона в Узбекистан.