Президентский подарок: Мирзиёев передал таджикским дехканам Captiva

В ходе визита в Таджикистан совместно с Эмомали Рахмоном он посетил дехканское хозяйство "Боги сомон" в Турсанзадевском районе.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 27 сентября в ходе визита в Таджикистан посетил дехканское хозяйство "Боги сомон" и подарил крестьянам автомобили Captiva, сообщает пресс-служба главы государства.

© Пресс-служба президента Узебекистана Шавкат Мирзиёев знакомится с продукцией фермерского хозяйства в Таджикистане

Он осмотрел виноградник и склад хозяйства, а произведенное в Узбекистане авто передал руководителю хозяйства в Турсанзадевском районе Комол Мадумарову.

"Руководитель хозяйства Камол Мадумаров - сын дехканина из Алтыарыкского района нашей страны. Последовав стопам отца, он снискал уважение как талантливый и щедрый земледелец. В настоящее время хозяйство имеет виноградники общей площадью 500 гектаров, заготавливаемый здесь виноград около десяти сортов сегодня славится далеко за пределами района", - уточняется в сообщении.

© Пресс-служба президента Узебекистана Шавкат Мирзиёев знакомится с продукцией фермерского хозяйства в Таджикистане

Кроме того, Шавкат Мирзиёев посетил дехканское хозяйство "Ватан" в том же районе и также вручил автомобиль Captiva его руководителю Неъмату Усмонову.

Официальный визит президента Узбекистана в Таджикистан проходит 27-28 сентября.