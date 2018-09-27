Сенат ратифицировал Парижское соглашение по климату

На заседании председатель комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, инвестиций и туризма Алишер Курманов выразил надежду, что соглашение станет "дорожной картой" для членов ООН, которая позволит сократить выбросы.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. Сенат Узбекистана одобрил закон "О ратификации Парижского соглашения", сообщает РИА Новости.

Республика присоединилась к Парижскому соглашению ООН по климату от 12 декабря 2015 года в апреле 2017 года.

"Узбекистан уделяет серьезное внимание проблеме изменения климата, которое не имеет границ", - сказал в ходе заседания председатель комитета Сената по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, инвестиций и туризма Алишер Курманов.

Он выразил надежду, что соглашение будет служить своего рода "дорожной картой" для государств-членов ООН, которая позволит сократить выбросы и укрепить устойчивость к изменению климата.

Первое глобальное соглашение по климату (Парижское соглашение) определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа.

Договор уже ратифицировали 170 стран, обязавшиеся принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.