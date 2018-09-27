Гуттереш: политические изменения в Узбекистане объединили Центральную Азию

Об этом генеральный секретарь ООН заявил на 73-й ассамблее организации, которая проходит в Нью-Йорке с 24 по 27 сентября.

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Генеральный секретарь ООН Антонио Гуттереш в ходе выступления на 73-й ассамблее организации указал на важную роль Узбекистана в современном политическом процессе в ЦА, сообщается на его сайте.

"Я лично стал свидетелем укрепления сотрудничества между странами Центральной Азии после мирного изменения политической власти в Узбекистане", - сказал он.

Также среди важнейших мировых событий за последнее время он считает чрезвычайно важным подписание исторического мирного соглашения между Эфиопией и Саудовской Аравией и "смелую инициативу" по организации сингапурского саммита, который прошел 12 июня, на нем впервые встретились президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Шавкат Мирзиёев стал президентом Узбекистана в декабре 2016 года, одержав победу на президентских выборах с результатом в 88,61% голосов. За время работы на руководящем посту он совершил ряд стратегически значимых для международных отношений визитов, ввел биометрические загранпаспорта, провел чистку правоохранительных органов республики от недобросовестных работников.