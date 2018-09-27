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Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс ТОР-М1 на учениях ПВО

Не пролетит и муха: Узбекистан принял участие в учениях сил ПВО стран СНГ

Пресс-служба Минобороны РФ
Политика
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В учениях участвовали свыше 160 подразделений радиотехнических и более 40 подразделений зенитных ракетных войск.

ТАШКЕНТ, 27 сен - Sputnik. В воздушном пространстве над Узбекистаном прошла тренировка объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ с участием ста самолетов.

Кроме того, самолеты пролетели в небе еще над пятью странами - Россией, Беларусью, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана. В учениях участвовали самолеты Ту-160, Ту-95, Ту-22, Су-30СМ, Су-27, Су-25, МиГ-29, МиГ-31, которые имитировали воздушные суда, нарушающие государственную границу или порядок использования воздушного пространства, а также угоняемые авиалайнеры, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Проверка боевой готовности, которая прошла в четверг, 27 сентября, с органами управления и дежурными по ПВО силами Объединенной системы противовоздушной обороны государств-участников СНГ, успешно завершилась. Все учебные вопросы в ходе тренировки отработаны в полном объеме", - сказали в ведомстве.

© Sputnik / Григорий Сысоев
Узбекские военные участвуют в учениях стран СНГ по противовоздушной обороне
Всего в учениях участвовали свыше 160 подразделений радиотехнических и более 40 подразделений зенитных ракетных войск, выделенных в состав объединенной системы ПВО от указанных государств.

Руководил тренировкой начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-майор Виктор Афзалов из Центра управления ВКС. 




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