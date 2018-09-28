Потому что нельзя: семь заповедей узбекского чиновника

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik, Антон Курилкин. В Самарканде чиновникам запретили самостоятельно водить служебные автомобили – теперь перевозкой должностных лиц будут заниматься специально нанятые водители. Sputnik Узбекистан разобрался какие еще ограничения накладывает на государственных служащих их статус.
Что такое "плохо"?
Формально, в настоящее время четкие правила поведения для чиновников еще не закреплены законодательно – есть лишь проект закона "О государственной службе", который разрабатывается вот уже второй год. Первый вариант документа появился еще в 2017 году, а весной 2018 на общественное обсуждение был представлен второй проект.
Помимо требований личного, профессионального и этического плана, в законопроекте четко прописаны отдельные запреты.
Без политики и стачек
Государственным служащим (именно так официально называются чиновники всех рангов – начиная от простых специалистов и заканчивая руководителями госорганов), запрещается произвольное отклонение от требований законодательства и создание политических организаций на государственной службе.
В правиле есть и приятная часть – за исключением госслужащих политического класса, чиновники не могут быть связаны решениями партий при исполнении своих обязанностей.
Чиновникам также запрещено участвовать в забастовках и прочих формах протеста, препятствующих нормальной работе госорганов.
Никакого бизнеса и кумовства
Согласно проекту закона, лицу, состоящему на государственной службе, запрещено заниматься какой-либо коммерческой деятельностью – причем все возможные случаи оговариваются. В частности, чиновники не могут получать гонорары за публикации и выступления, подготовленные в рамках должностных обязанностей, и в целом заниматься любой оплачиваемой деятельностью за исключением педагогической, научной или иной творческой.Нельзя заниматься и бизнесом ни напрямую, ни косвенно – например, быть членом органа управления коммерческой организацией, приобретать доли, паи и интересы в госкомпаниях и быть поверенным или представителем третьих лиц в госорганах.
Причем даже в случае отставки с госслужбы в течение двух лет бывший чиновник не может работать в организациях, которые были ему подчинены или подконтрольны. Впрочем, по письменному согласию контролирующих органов такой вариант трудоустройства разрешен.
Еще одно распространенное во многих странах ограничение связано с семейными узами. Так, в большинстве случаев близкие родственники не могут быть в подчинении друг у друга.
В службу, а не в дружбу
Чиновникам нельзя использовать и в неслужебных целях рабочую технику – например, автомобиль для поездки на дачу, принтер, чтобы распечатать художественную книгу или офисный компьютер для скачивания понравившегося фильма. Кроме того, нарушением закона будет считаться использование в неслужебных целях финансовых и информационных средств, злоупотребляя своим должностным положением.
Не могут они и получать постороннее вознаграждение, связанное с исполнением служебных обязанностей – поэтому лучше чиновникам не дарить шоколадки и конфеты за выдачу справки.
Разумеется, помимо вышеперечисленного все государственные служащие равны перед законом и обязаны его исполнять. Накладываемые по долгу службы ограничения и запреты не дают им никаких преференций в иных сферах перед остальными гражданами страны, иначе, какие же они после этого "слуги народа".