Потому что нельзя: семь заповедей узбекского чиновника

В представлении обывателя госслужба дает неограниченные возможности и множество преференций, однако законодательно на чиновников налагается ряд существенных ограничений. Главное, чтобы они не оставались только на бумаге.

ТАШКЕНТ, 28 сен — Sputnik, Антон Курилкин. В Самарканде чиновникам запретили самостоятельно водить служебные автомобили – теперь перевозкой должностных лиц будут заниматься специально нанятые водители. Sputnik Узбекистан разобрался какие еще ограничения накладывает на государственных служащих их статус.

Что такое "плохо"?

Формально, в настоящее время четкие правила поведения для чиновников еще не закреплены законодательно – есть лишь проект закона "О государственной службе", который разрабатывается вот уже второй год. Первый вариант документа появился еще в 2017 году, а весной 2018 на общественное обсуждение был представлен второй проект.

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Несмотря на то, что обсуждение завершилось еще в мае, закон до сих пор не прошел все стадии принятия и не вступил в силу. Впрочем, начало его действия лишь вопрос времени.

Помимо требований личного, профессионального и этического плана, в законопроекте четко прописаны отдельные запреты.

Без политики и стачек

Государственным служащим (именно так официально называются чиновники всех рангов – начиная от простых специалистов и заканчивая руководителями госорганов), запрещается произвольное отклонение от требований законодательства и создание политических организаций на государственной службе.

В правиле есть и приятная часть – за исключением госслужащих политического класса, чиновники не могут быть связаны решениями партий при исполнении своих обязанностей.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Почему чиновникам Самарканда запретили водить служебные авто

Большинство чиновников (за исключением политиков) не могут состоять в какой-либо политической партии, а также делать публичные заявления политического характера (если это не делается в интересах службы).

Чиновникам также запрещено участвовать в забастовках и прочих формах протеста, препятствующих нормальной работе госорганов.

Никакого бизнеса и кумовства

Согласно проекту закона, лицу, состоящему на государственной службе, запрещено заниматься какой-либо коммерческой деятельностью – причем все возможные случаи оговариваются. В частности, чиновники не могут получать гонорары за публикации и выступления, подготовленные в рамках должностных обязанностей, и в целом заниматься любой оплачиваемой деятельностью за исключением педагогической, научной или иной творческой.

Нельзя заниматься и бизнесом

ни напрямую, ни косвенно – например, быть членом органа управления коммерческой организацией, приобретать доли, паи и интересы в госкомпаниях и быть поверенным или представителем третьих лиц в госорганах.

Причем даже в случае отставки с госслужбы в течение двух лет бывший чиновник не может работать в организациях, которые были ему подчинены или подконтрольны. Впрочем, по письменному согласию контролирующих органов такой вариант трудоустройства разрешен.

Еще одно распространенное во многих странах ограничение связано с семейными узами. Так, в большинстве случаев близкие родственники не могут быть в подчинении друг у друга.

В службу, а не в дружбу

Чиновникам нельзя использовать и в неслужебных целях рабочую технику – например, автомобиль для поездки на дачу, принтер, чтобы распечатать художественную книгу или офисный компьютер для скачивания понравившегося фильма. Кроме того, нарушением закона будет считаться использование в неслужебных целях финансовых и информационных средств, злоупотребляя своим должностным положением.

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запрещено без согласования получать награды, почетные и специальные звания

Госслужащим, согласно проекту закона,иностранных государств, международных и иностранных организаций, за исключением научных степеней и званий.

Не могут они и получать постороннее вознаграждение, связанное с исполнением служебных обязанностей – поэтому лучше чиновникам не дарить шоколадки и конфеты за выдачу справки.

Разумеется, помимо вышеперечисленного все государственные служащие равны перед законом и обязаны его исполнять. Накладываемые по долгу службы ограничения и запреты не дают им никаких преференций в иных сферах перед остальными гражданами страны, иначе, какие же они после этого "слуги народа".