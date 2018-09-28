Камилов принял участие в заседании Совета министров СНГ в Душанбе

Министры иностранных дел обсудили практические аспекты подготовки и проведения заседания саммита в Таджикистане.

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Делегация Узбекистана во главе с Абдулазизом Камиловым 27 сентября в Душанбе приняла участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, сообщает пресс-служба МИД.

Руководители внешнеполитических ведомств обсудили практические аспекты подготовки и проведения 27-28 сентября в столице Таджикистана заседания саммита СНГ. Было согласовано 13 документов.

"На заседании рассмотрены и согласованы проекты повестки дня, предлагаемых к подписанию главами государств документов. Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и взаимодействия в формате СНГ", - уточняется в сообщении.

В конце сентября в Душанбе проходит очередной саммит СНГ, ожидается участие руководителей девяти государств.

В четверг в Таджикистан прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Он также примет участие в саммите и проведет переговоры с Эмомали Рахмоном.