Мирзиёев посетит Индию с государственным визитом с 30 сентября по 1 октября

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Шавкат Мирзиёев с 30 сентября по 1 октября посетит с государственным визитом Индию, сообщает на странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Комил Алламжонов.

Президента Узбекистана пригласил лидер Республики Индия Рама Натха Ковинда, они запланировали подписание большого пакета двусторонних документов.

"В ходе встреч и переговоров с президентом Рамом Натхом Ковиндом, премьер-министром Нарендрой Моди и другими руководителями Индии планируется рассмотреть конкретные пути дальнейшего углубления межгосударственного сотрудничества, обменяться мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня", - уточняется в сообщении.

Также Мирзиёев намерен встретиться в Нью-Дели с руководителями ведущих индийских компаний для обсуждения практических аспектов наращивания двусторонних связей – в том числе в торгово-экономической сфере и инвестициях.

По итогам визита главы двух стран планируют принять Совместное заявление, подписать пакет межведомственных и межправительственных соглашений. Цель - выведение узбекско-индийских отношений на качественно новый уровень.