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Заседание Совета глав государств СНГ в Душанбе

В Душанбе стартовал саммит глав государств СНГ

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
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Тема:
Саммит СНГ в Душанбе 27-28 сентября (12)
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Заседание Совета глав государств-участников проходит во дворце "Кохи Сомон", ранее главы государств провели переговоры в узком формате.

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В столице Таджикистана Душанбе в пятницу начался саммит СНГ, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В мероприятии принимает участие Шавкат Мирзиёев, ранее главы государств провели переговоры в узком формате.

28 сентября 2018 года. Президент РФ Владимир Путин, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев (слева направо на первом плане), премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Молдавии Игорь Додон, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева напрво на втором плане), исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев и вице-премьер Туркменистана Пурли Агамырадов (слева направо на дальнем плане) во время совместного фотографирования глав государств-участников Содружества Независимых Государств.
© Sputnik / Алексей Дружинин
Заседание Совета глав государств СНГ в Душанбе

"Президент страны отметил, что на фоне происходящих в мире динамичных изменений, усиления глобальных вызовов и угроз СНГ подтверждает свою востребованность, выступая важной платформой для укрепления многопланового сотрудничества", - уточняется в сообщении.

Он остановился на самых актуальных направлениях расширения многостороннего сотрудничества, а также подтвердил готовность Узбекистана провести в 2020 году очередное заседание Совета глав государств СНГ.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан накануне, его встретил лично лидер страны. Помимо участия в саммите, он также планирует провести переговоры с Эмомали Рахмоном.

Тема:
Саммит СНГ в Душанбе 27-28 сентября (12)
Теги:
президент, Душанбе, СНГ



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