В Душанбе стартовал саммит глав государств СНГ

Заседание Совета глав государств-участников проходит во дворце "Кохи Сомон", ранее главы государств провели переговоры в узком формате.

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. В столице Таджикистана Душанбе в пятницу начался саммит СНГ, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В мероприятии принимает участие Шавкат Мирзиёев, ранее главы государств провели переговоры в узком формате.

© Sputnik / Алексей Дружинин Заседание Совета глав государств СНГ в Душанбе

"Президент страны отметил, что на фоне происходящих в мире динамичных изменений, усиления глобальных вызовов и угроз СНГ подтверждает свою востребованность, выступая важной платформой для укрепления многопланового сотрудничества", - уточняется в сообщении.

Он остановился на самых актуальных направлениях расширения многостороннего сотрудничества, а также подтвердил готовность Узбекистана провести в 2020 году очередное заседание Совета глав государств СНГ.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Таджикистан накануне, его встретил лично лидер страны. Помимо участия в саммите, он также планирует провести переговоры с Эмомали Рахмоном.