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Одиннадцатая ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина

Песков рассказал о подготовке к визиту Путина в Узбекистан

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Политика
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Российски лидер посетит республику с официальным визитом 18-19 октября.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Визит президента РФ Владимира Путина в Узбекистан находится в высокой степени подготовки, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявления пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

"Визит в Узбекистан действительно находится в достаточно продвинутой стадии подготовки. Мы сделаем соответствующее объявление", - заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о возможном посещении главой государства республики в октябре этого года.

Российский лидер заявил о планах посетить Узбекистан в октябре во время встречи с президентом Узбекистана в июне в китайском Циндао, где проходил саммит ШОС. В сентябре премьер-министры РФ и Узбекистана обсудили повестку предстоящего визита.

Министерство внешней торговли Узбекистана накануне сообщило, что встреча Мирзиеева и Путина состоится в Ташкенте 18-19 октября. Кроме того, по данным ведомства, в рамках официального визита российского президента состоится первый российско-узбекский форум межрегионального сотрудничества.




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