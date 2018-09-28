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Заседание Совета глав государств СНГ в Душанбе

Узбекистан за год присоединился более чем к 10 структурам СНГ

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
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Сотрудничество Узбекистана в новых структурах СНГ охватывает такие сферы, как экономика, энергетика, наука и инновации, борьба с преступностью.

ТАШКЕНТ, 28 сен – Sputnik. Узбекистан за прошедший год присоединился более чем к десяти структурам сотрудничества в рамках СНГ.

Это стало новым этапом деятельности страны в организации, заявил в пятницу президент республики Шавкат Мирзиёев.

Мирзиёев принимает участие в заседание Совета глав государств-участников СНГ в Душанбе.

"Прошедший год стал началом принципиально нового этапа в деятельности нашей страны в рамках СНГ. Узбекистан присоединился более чем к 10 органам отраслевого сотрудничества", - заявил Мирзиёев в ходе переговоров в узком формате.

По его словам, сотрудничество Узбекистана в новых структурах СНГ охватывает такие сферы, как экономика, энергетика, наука и инновации, борьба с преступностью, также с начала года ускоренно растет товарооборот между Узбекистаном и странами СНГ.

Заседание Совета глав государств СНГ в Душанбе
© Sputnik / Алексей Дружинин
В Душанбе стартовал саммит глав государств СНГ
Глава Узбекистана также подтвердил готовность провести в 2020 году в стране очередное заседание Совета глав государств СНГ.

Ранее руководство МИД Узбекистана заявляло, что республика за последнее время активизировало свое участие в работе СНГ. В частности, Узбекистан присоединился к деятельности ряда органов Содружества, а уровень национального координатора был повышен до заместителя премьер-министра.




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