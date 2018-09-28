16:51 28 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Заседание Совета глав государств СНГ в Душанбе

Где пройдет следующий саммит СНГ

© Sputnik / Алексей Дружинин
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Саммит СНГ в Душанбе 27-28 сентября (12)
12410

По словам главы Исполкома Содружества Сергея Лебедева, местом проведения масштабного мероприятия станет столица Туркменистана Ашхабад.

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Следующий саммит стран Содружества независимых государств пройдет 11 октября 2019 года в столице Туркменистана Ашхабаде, сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам руководитель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, это было предложение туркменской стороны.

Заседание Совета глав государств СНГ в Душанбе
© Sputnik / Алексей Дружинин
В Душанбе стартовал саммит глав государств СНГ

Утром в пятницу в Душанбе стартовал саммит глав государств СНГ. Заседание проходит во дворце "Кохи Сомон" в Душанбе, в мероприятии принимает участие прибывший в столице Таджикистана накануне Шавкат Мирзиёев. Ранее главы государств также провели переговоры в узком формате.

Президент Узбекистана в своем выступлении остановился на самых актуальных направления расширения многостороннего сотрудничества стран СНГ и подтвердил готовность Узбекистана принять саммит СНГ в 2020 году.

Тема:
Саммит СНГ в Душанбе 27-28 сентября (12)
Теги:
Саммит, Душанбе, СНГ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
Готовы к бою: Узбекистан и Таджикистан остановили условных террористов
Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе на саммит глав государств СНГ
Чем Рахмон угощал Мирзиёева, Путина и других участников саммита СНГ
Изменение ставки рефинансирования
Почему в Узбекистане выросла ставка рефинансирования и на что она влияет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054