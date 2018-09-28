Где пройдет следующий саммит СНГ

ТАШКЕНТ, 27 сен – Sputnik. Следующий саммит стран Содружества независимых государств пройдет 11 октября 2019 года в столице Туркменистана Ашхабаде, сообщает РИА Новости.

Как заявил журналистам руководитель Исполкома СНГ Сергей Лебедев, это было предложение туркменской стороны.

© Sputnik / Алексей Дружинин В Душанбе стартовал саммит глав государств СНГ

Утром в пятницу в Душанбе стартовал саммит глав государств СНГ. Заседание проходит во дворце "Кохи Сомон" в Душанбе, в мероприятии принимает участие прибывший в столице Таджикистана накануне Шавкат Мирзиёев. Ранее главы государств также провели переговоры в узком формате.

Президент Узбекистана в своем выступлении остановился на самых актуальных направления расширения многостороннего сотрудничества стран СНГ и подтвердил готовность Узбекистана принять саммит СНГ в 2020 году.