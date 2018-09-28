16:50 28 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Главы государств-участников Содружества Независимых Государств подписали многосторонние договоры

Какие документы подписали главы государств на саммите СНГ

© Пресс-служба президента Узбекистана.
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Саммит СНГ в Душанбе 27-28 сентября (12)
110 0 0

В 2019 году в Содружестве Независимых Государств будет председательствовать Туркменистан.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Главы государств-участников Содружества Независимых Государств по итогам переговоров в расширенном составе, прошедших в Душанбе подписали несколько документов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

По итогам заседания подписаны Заявление глав государств-участников СНГ по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, Конвенция СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и другие документы. Принято также решение об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в СНГ.

  • Главы государств-участников Содружества Независимых Государств подписали многосторонние договоры
    Главы государств-участников Содружества Независимых Государств подписали многосторонние договоры
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
  • Главы государств-участников Содружества Независимых Государств подписали многосторонние договоры
    Главы государств-участников Содружества Независимых Государств подписали многосторонние договоры
    © Пресс-служба президента Узбекистана.
1 / 2
© Пресс-служба президента Узбекистана.
Главы государств-участников Содружества Независимых Государств подписали многосторонние договоры

Как сообщалось ранее, в 2019 году в Содружестве Независимых Государств будет председательствовать Туркменистан, следующий саммит стран СНГ пройдет 11 октября 2019 года в Ашхабаде.

Тема:
Саммит СНГ в Душанбе 27-28 сентября (12)



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана
Готовы к бою: Узбекистан и Таджикистан остановили условных террористов
Президент России Владимир Путин прибыл в Душанбе на саммит глав государств СНГ
Чем Рахмон угощал Мирзиёева, Путина и других участников саммита СНГ
Изменение ставки рефинансирования
Почему в Узбекистане выросла ставка рефинансирования и на что она влияет

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054