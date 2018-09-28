Какие документы подписали главы государств на саммите СНГ

В 2019 году в Содружестве Независимых Государств будет председательствовать Туркменистан.

ТАШКЕНТ, 28 сен - Sputnik. Главы государств-участников Содружества Независимых Государств по итогам переговоров в расширенном составе, прошедших в Душанбе подписали несколько документов, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

По итогам заседания подписаны Заявление глав государств-участников СНГ по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, Конвенция СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и другие документы. Принято также решение об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в СНГ.

Главы государств-участников Содружества Независимых Государств подписали многосторонние договоры © Пресс-служба президента Узбекистана.

Главы государств-участников Содружества Независимых Государств подписали многосторонние договоры © Пресс-служба президента Узбекистана. 1 / 2 © Пресс-служба президента Узбекистана. Главы государств-участников Содружества Независимых Государств подписали многосторонние договоры

Как сообщалось ранее, в 2019 году в Содружестве Независимых Государств будет председательствовать Туркменистан, следующий саммит стран СНГ пройдет 11 октября 2019 года в Ашхабаде.