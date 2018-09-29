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Совет глав Минобороны СНГ впервые пройдет в Ташкенте 10-12 октября

© Интернет-портал СНГ
Политика
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Заседание пройдет во дворце международных форумов "Узбекистан".

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Очередное, 75-е заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ впервые состоится в Узбекистане.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Узбекистана, оно пройдет в Ташкенте 10-12 октября.

"Десятого - двенадцатого октября в Ташкенте впервые пройдет очередное заседание Совета министров обороны государств-участников СНГ", - сказал представитель министерства.

Заседание Совета глав государств СНГ в Душанбе
© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Заседание пройдет во дворце международных форумов "Узбекистан".

Сотрудничество в рамках совета позволяет решить стратегические вопросы обеспечения мира и стабильности в регионе, отметили в министерстве.

В апреле в Академии Вооруженных сил Узбекистана в Ташкенте впервые состоялось 48-заседание Координационного комитета по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств – участников СНГ, напомнили в Минобороны.

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