15:23 29 Сентября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск
Шавкат Мирзиёев провел совещание по развитию спорта

Мирзиёев призвал СНГ устранить ограничения в торговле

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
Получить короткую ссылку
106 0 0

Об этом президент Узбекистана заявил в выступлении на саммите, который прошел 27-28 сентября в таджикистанском Душанбе.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу выступил на основном мероприятии саммита глав государств-участниц СНГ во дворце "Кохи Сомон" в Душанбе, сообщает пресс-служба МИД.

Глава РУ выступает за дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики, машиностроения, элктротехнической, текстильной и фармацевтической промышленности и области сельского хозяйства, а также призывает устранить все ограничения в торговле.

Визит президента Узбекистана в Таджикистан
© Пресс-служба президента Таджикистана.
Главное за неделю: саммит СНГ, гостевые дома и новые права пенсионеров

Кроме того, по мнению Мирзиёева, необходимо максимально упростить все таможенные процедуры и обратить особое внимание на формирование свободной торговли и взаимных рынков.

"Приняты Заявления глав государств-участников СНГ по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и другие документы, а также решение об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в СНГ. Всего подписано 16 документов", - уточняется в сообщении внешнеполитического ведомства.

Следующий саммит пройдет в октябре 2019 года в Ашхабаде.

 

 

Теги:
Саммит, Шавкат Мирзиёев, СНГ



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Мультимедиа

Микроволновая печь на дне моря у острова Сифнос, Греция
Невероятные находки с морских глубин, или Зачем на дне нужна микроволновка
Стало известно, на чьей могиле установили надгробие в виде iPhone
Ядерное оружие – какое, где и сколько

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054