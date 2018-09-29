Мирзиёев призвал СНГ устранить ограничения в торговле

Об этом президент Узбекистана заявил в выступлении на саммите, который прошел 27-28 сентября в таджикистанском Душанбе.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в пятницу выступил на основном мероприятии саммита глав государств-участниц СНГ во дворце "Кохи Сомон" в Душанбе, сообщает пресс-служба МИД.

Глава РУ выступает за дальнейшее сотрудничество в сфере энергетики, машиностроения, элктротехнической, текстильной и фармацевтической промышленности и области сельского хозяйства, а также призывает устранить все ограничения в торговле.

Кроме того, по мнению Мирзиёева, необходимо максимально упростить все таможенные процедуры и обратить особое внимание на формирование свободной торговли и взаимных рынков.

"Приняты Заявления глав государств-участников СНГ по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и другие документы, а также решение об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в СНГ. Всего подписано 16 документов", - уточняется в сообщении внешнеполитического ведомства.

Следующий саммит пройдет в октябре 2019 года в Ашхабаде.