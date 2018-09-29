Сразу 10 ключевых руководителей на GM Uzbekistan лишились должностей

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Десять руководителей автозавода GM Uzbekistan лишились своих должностей.
Как сообщает пресс-служба компании, председатель АО "Узавтосаноат" совершил рабочую поездку на завод в Асаку, в ходе которой выявил серьезные ошибки и недостатки.
GM Uzbekistan будет поставлять Cobalt и Malibu в два раза быстрее >>>
"Деятельность ряда сотрудников производства, которые долгое время пребывали на своих должностях, на протяжении многих лет вводила производство в стагнацию и убыток", - говорится в сообщении.
Данные работники были уволены, а на их места назначены молодые и целеустремленные специалисты, которые разделяют и поддерживают новую концепцию развития отечественного автопрома, а также смогут провести соответствующую работу над ошибками своих предшественников, объяснили в компании.
Новые назначения:
1. Азимов Алишер Мираббасович – и.о.заместителя генерального директора по общим вопросам;
2. Тухтабоев Акрамжон Хошимжонович – и.о управляющего директора по производству;
3. Акбаров Козимжон Комилжонович – и.о директора дирекции коммунального обслуживания и капитального строительства;
4. Абдурахманов Дилшодбек Авазович - и.о. директора дирекции инженерной продукции и качества поставщиков;
5. Туракулов Элёр Бахтиярович – и.о директора управление глобальных закупок;
6. Мамадалиев Алишер Мурадилович – и.о. заместителя директора дирекции инженерной продукции и качества поставщиков;
7. Мамаджанов Анваржон Мамаджанович – и.о. начальника отдела транспортных перевозок;
8. Муродов Акмал Бойкобилович – и.о. управляющего делами;
9. Шоназаров Шавкат Шухратович – и.о. начальника прессового цеха;
10. Мусаев Абдурахим Патахович – и.о. советника генерального директора – руководителя централной отгрузочной площадки.
Кроме того, в автокомпании подчеркнули, что руководство открыто к диалогу с талантливой молодежью, которая разделяет стремление компании развиваться и совершенствоваться, и готова внести свой вклад в отечественный автопром.