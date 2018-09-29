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Как делают автомобили GM Uzbekistan

Сразу 10 ключевых руководителей на GM Uzbekistan лишились должностей

© Новости Узбекистана
Политика
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Стало известно о кадровых изменениях, произошедших на заводе GM Uzbekistan в Асаке. В автокомпании подчеркнули, что руководство открыто к диалогу с талантливой молодежью, которая разделяет стремление компании развиваться и совершенствоваться.

ТАШКЕНТ, 29 сен — Sputnik. Десять руководителей автозавода GM Uzbekistan лишились своих должностей.

Как сообщает пресс-служба компании, председатель АО "Узавтосаноат" совершил рабочую поездку на завод в Асаку, в ходе которой выявил серьезные ошибки и недостатки.

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"Деятельность ряда сотрудников производства, которые долгое время пребывали на своих должностях, на протяжении многих лет вводила производство в стагнацию и убыток", - говорится в сообщении.

Автосалон GM Uzbekistan
Пресс-служба GM Uzbekistan
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Данные работники были уволены, а на их места назначены молодые и целеустремленные специалисты, которые разделяют и поддерживают новую концепцию развития отечественного автопрома, а также смогут провести соответствующую работу над ошибками своих предшественников, объяснили в компании. 

Новые назначения:
1.  Азимов Алишер Мираббасович – и.о.заместителя генерального директора по общим вопросам;

2.  Тухтабоев Акрамжон Хошимжонович – и.о управляющего директора по производству;

3.  Акбаров Козимжон Комилжонович – и.о директора дирекции коммунального обслуживания и капитального строительства;

4.  Абдурахманов Дилшодбек Авазович - и.о. директора дирекции инженерной продукции и качества поставщиков;

5.  Туракулов Элёр Бахтиярович – и.о директора управление глобальных закупок;

6.  Мамадалиев Алишер Мурадилович – и.о. заместителя директора дирекции инженерной продукции и качества поставщиков;

7.  Мамаджанов Анваржон Мамаджанович – и.о. начальника отдела транспортных перевозок;

Как делают автомобили GM Uzbekistan
© Новости Узбекистана
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8.  Муродов Акмал Бойкобилович – и.о. управляющего делами;

9.   Шоназаров Шавкат Шухратович – и.о. начальника прессового цеха;

10.   Мусаев Абдурахим Патахович – и.о. советника генерального директора – руководителя централной отгрузочной площадки.

Кроме того, в автокомпании подчеркнули, что руководство открыто к диалогу с талантливой молодежью, которая разделяет стремление компании развиваться и совершенствоваться, и готова внести свой вклад в отечественный автопром.




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