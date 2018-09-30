Шавкат Мирзиёев начинает свой первый госвизит в Индию

Мирзиеёв пробудет в Индии до 1 октября. По итогам визита планируются принятие совместного заявления президента Узбекистана и премьер-министра Индии, подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных соглашений, документов между регионами и учреждениями двух стран.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в воскресенье начинает свой первый государственный визит в Индию, по его итогам планируется подписать большой пакет двусторонних документов.

Мирзиеёв пробудет в Индии до 1 октября.

© Sputnik / Александр Кряжев Индийская компания может построить солнечные электростанции в Узбекистане

В ходе госвизита он проведет переговоры с президентом Рамом Натхом Ковиндом, премьер-министром Нарендрой Моди и другими руководителями Индии, сообщает пресс-служба главы Узбекистана. Планируется рассмотреть конкретные пути дальнейшего углубления межгосударственного сотрудничества, обменяться мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.

Глава Узбекистана в Нью-Дели также встретится с руководителями ведущих индийских компаний для обсуждения практических аспектов наращивания двусторонних связей в торгово-экономической и инвестиционной областях.

В рамках визита делегация Узбекистана также посетит древнюю столицу Индии - Агру, одной из всемирно признанных достопримечательностей которого является мавзолей Тадж-Махал.

Индийцы запустят в Узбекистане производство одежды из кожи >>>

По итогам визита планируются принятие совместного заявления президента Узбекистана и премьер-министра Индии, подписание весомого пакета межправительственных и межведомственных соглашений, документов между регионами и учреждениями двух стран, уточнили в пресс-службе Мирзиёева.

© AFP 2018 / STR Болливуд пришел в Узбекистан: кто снимает клипы звездам индийского кино

Накануне визита в пятницу в Дели состоялся индийско-узбекский бизнес-форум. В нем приняли участие более 300 представителей министерств, ведомств и компаний Узбекистана, а также индийского крупного бизнеса.

По данным Госкоминвестиций, по итогам форума стороны достигли договоренностей по реализации 50 инвестиционных проектов на сумму около 3 миллиардов долларов.

Перспективными отраслями сотрудничества между Узбекистаном и Индией являются такие сферы, как фармацевтическая отрасль и здравоохранение, туризм, информационно-коммуникационные технологии, освоение и добыча урана, цветных и редких металлов, отметили в Госкоминвестиции.

В рамках бизнес–форума также было подписано соглашение по созданию делового совета Индии и Узбекистана между Конфедерации индийской промышленности и Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Крупнейшая сеть индийских гипермаркетов может прийти в Узбекистан >>>

В субботу в Дели состоялось открытие национальной выставки Узбекистана, где будут представлены предприятия и продукция сельскохозяйственной, плодоовощной, кондитерской, пищевой отраслей республики.