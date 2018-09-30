Ташкент-Москва: о чем говорили представители руководителей двух столиц

Делегация хокимията Ташкента провела встречи с руководством Торгово-промышленной палаты Москвы и общероссийской организации «Деловая Россия», где были достигнуты договоренности о сотрудничестве.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Делегация хокимията Ташкента и предприниматели республики посетила с рабочим визитом Москву.

Как сообщает пресс-служба ташкентской администрации, в ходе визита представители делегации посетили мэрию и правительство Москвы.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. Делегация хокимията и предпринимателей Ташкента заключает контракты в Москве

"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по проектам управления дорожно-транспортной системы, системы ЖКХ, здравоохранения, а также подготовки и проведения Дней Москвы в Ташкенте в октябре этого года", - говорится в сообщении пресс-службы.

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© Пресс-служба хокимията г. Ташкент. Делегация хокимията и предпринимателей Ташкента заключает контракты в Москве

В рамках программы делегация провела встречи с руководством Торгово-промышленной палаты Москвы и общероссийской организации "Деловая Россия", где были достигнуты договоренности о сотрудничестве.

Предприниматели заключили ряд экспортных контрактов по поставке готовой текстильной продукции в столицу Российской Федерации, а также договорились о совместном производстве продукции между предприятиями.