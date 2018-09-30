Мирзиёев с супругой посетили шедевр индийской архитектуры - Тадж-Махал

В беседе с официальными лицами Индии президент республики отметил, что в Узбекистане также много исторических памятников и святынь, необходимо расширять туристический обмен между странами.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Индии Рамы Натха Ковинды 30 сентября прибыл в эту страну с государственным визитом.

В аэропорту Агры состоялась торжественная встреча делегации Узбекистана.

Затем Шавкат Мирзиёев отправился в Тадж-Махал.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев с супругой 30 сентября посетили комплекс Тадж-Махал в Агре

"Президент страны неспроста начал свой государственный визит в Индию с посещения этого исторического памятника. Сооружение, являющееся наследием династии Бабуридов, свидетельствует об общности истории узбекского и индийского народов, прочной основе для тесных двусторонних отношений", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.

Как известно, Захириддин Мухаммад Бабур и его потомки оставили после себя величественные мавзолеи, дворцы, крепости и города в Индии, под их покровительством здесь процветали торговля, наука, культура и архитектура. Тадж-Махал возведен по приказу потомка Бабура Шах-Джахана.

Строительством этого масштабного, основанного на уникальных архитектурных решениях комплекса занимались тысячи работников, его возведение заняло свыше двадцати лет. Мавзолей и минареты облицованы белым мрамором.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев с супругой 30 сентября посетили комплекс Тадж-Махал в Агре

Тадж-Махал считается одним из Новых семи чудес света. В 1983 году он был включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Исторический памятник привлекает к себе посетителей со всего мира. Ежегодно комплекс посещают почти 5 миллионов туристов. Тадж-Махал занимает важное место в туристической сфере Индии, особенно в жизни Агры.

Пресс-служба президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев начинает свой первый госвизит в Индию

В ходе посещения мавзолея были прочитаны суры из Корана.

В беседе с официальными лицами Индии президент республики отметил, что в Узбекистане также много исторических памятников и святынь, необходимо расширять туристический обмен между странами.

Шавкат Мирзиёев оставил запись в Книге почетных гостей комплекса.

Затем глава Узбекистана отбыл в Нью-Дели.