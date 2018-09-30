Мирзиёев с супругой посетили шедевр индийской архитектуры - Тадж-Махал

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Индии Рамы Натха Ковинды 30 сентября прибыл в эту страну с государственным визитом.
В аэропорту Агры состоялась торжественная встреча делегации Узбекистана.
Затем Шавкат Мирзиёев отправился в Тадж-Махал.
"Президент страны неспроста начал свой государственный визит в Индию с посещения этого исторического памятника. Сооружение, являющееся наследием династии Бабуридов, свидетельствует об общности истории узбекского и индийского народов, прочной основе для тесных двусторонних отношений", - говорится в сообщении пресс-службы главы государства.
Как известно, Захириддин Мухаммад Бабур и его потомки оставили после себя величественные мавзолеи, дворцы, крепости и города в Индии, под их покровительством здесь процветали торговля, наука, культура и архитектура. Тадж-Махал возведен по приказу потомка Бабура Шах-Джахана.
Строительством этого масштабного, основанного на уникальных архитектурных решениях комплекса занимались тысячи работников, его возведение заняло свыше двадцати лет. Мавзолей и минареты облицованы белым мрамором.
Тадж-Махал считается одним из Новых семи чудес света. В 1983 году он был включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Исторический памятник привлекает к себе посетителей со всего мира. Ежегодно комплекс посещают почти 5 миллионов туристов. Тадж-Махал занимает важное место в туристической сфере Индии, особенно в жизни Агры.
В ходе посещения мавзолея были прочитаны суры из Корана.
В беседе с официальными лицами Индии президент республики отметил, что в Узбекистане также много исторических памятников и святынь, необходимо расширять туристический обмен между странами.
Шавкат Мирзиёев оставил запись в Книге почетных гостей комплекса.
Затем глава Узбекистана отбыл в Нью-Дели.