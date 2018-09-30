Узбекистан и Индия подготовили контракты более чем на 3 миллиарда долларов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев находится с двухдневным государственными визитом в Индии. Основная часть переговоров на высшем уровне запланирована на 1 октября.

ТАШКЕНТ, 30 сен — Sputnik. Индия и Узбекистан подготовили внушительный пакет инвестиционных документов на общую сумму свыше 3 миллиардов долларов, сообщил на брифинге в воскресенье руководитель пресс-службы президента Комил Алламжонов.

По его словам, в первый день визита глава Узбекистана в частности провел встречу с деловыми кругами Индии, в ходе которой обсудил перспективы реализации совместных проектов.

На встрече отмечалось, что в Узбекистане устранены преграды, препятствующие развитию бизнеса, создаются все условия для зарубежных инвесторов. Представители деловых кругов Индии высоко оценили осуществляемые в республике экономические реформы и выразили заинтересованность во вложении инвестиций в страну, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Пресс-служба Государственного комитета Узбекистана по инвестициям Индия и Узбекистан договорились о 50 инвестпроектах на 3 миллиарда долларов

Комил Алламжнов подчеркнул, что основная часть мероприятий визита, в том числе переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди пройдет 1 октября. По их итогам главы государств примут итоговое заявление и проведут брифинг для прессы. Завтра же глава Узбекистана встретится с президентом Индиии Рамом Натхом Ковиндом и обсудит вопросы двустороннего сотрудничества.

Ранее в Дели состоялся узбекско-индийский бизнес-форум, в работе которого приняли порядка 150 участников из Узбекистана, представляющие различные уровни власти, а также крупнейшие предприятия страны. Стороны обговорили возможность реализации до 50 совместных проектов в медицинской, строительной, сельскохозяйственной и иных отраслях.