Сообщается также, что 4 октября в вашингтонском Национальном пресс-клубе состоялась презентация книги "Новое лицо Узбекистана", изданной Институтом Центральной Азии и Кавказа.
Исполняющим обязанности главы Яккасарайского района стал Бахтиёр Шамуратов, он сменил Сарвара Махаметова, которого перевели в Чиланзарский район.
В Чолпон-Ате завершилось первое совместное совещание министров внутренних дел приграничных государств Центральной Азии.
В пятницу Шавкат Мирзиёев подписал постановление «О мерах по дальнейшему укреплению исполнительской дисциплины в государственных органах и организациях».
Директора автосалона в Намангане уволили за многочисленные нарушения. Его место занял Зохид Камалов, ранее занимавший должность гендиректора российской холдинговой компании "Армада".
Указом президента Шавката Мирзиёева от 4 октября для граждан Франции установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан.
Минобороны РФ обвиняет Пентагон в разработке новых видов биологического оружия, в том числе на базе сети лабораторий в постсоветских странах, в том числе в Узбекистане. Свои опасения о подобной деятельности США уже выразила и Европа.
Доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян прокомментировал отношения Китая и США, усмотрев в них геополитическую игру Трампа против своих внутренних оппонентов.
Большинство выставленных на продажу активов - готовый бизнес, не требующим дополнительного вложения средств.
В ходе визита запланированы переговоры глав двух государств, встречи с руководством Парламента, представителями ведущих компаний и финансовых институтов Франции.
Главы двух стран также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества и планы обеих сторон по укреплению дружбы.
Министерства внутренних дел двух стран подписали протокол о взаимодействии и обеспечении правопорядка на 2019-2020 год.
Власти намерены внедрить современные информационные технологии в избирательный процесс на территории всей страны.
Недавний инцидент, когда китайский военный корабль буквально "вытолкал" американский эсминец из спорных вод, дополнил привычную дипломатическую риторику Пекина весомым военным аргументом, пишет политолог.
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов заявил о том, что США игнорируют международные обязательства по нераспространению биологического оружия, восстанавливая лаборатории в разных странах, в том числе и в Узбекистане.
В пресс-службе Минобороны Узбекистана заявляют, что "не слышали" о реконструкции подконтрольных Пентагону лабораторий в республике.
Машины не пропускали с конца августа, Минтранс Таджикистана рекомендовал водителям добираться альтернативными маршрутами.
Президент РФ в рамках Российской энергетической недели ответил на вопрос журналиста о своем отношении к бывшему офицеру Сергею Скрипалю. Путин назвал его предателем родины, к которому надо относиться соответствующим образом.
Утром в четверг мероприятие стартовало в Волгоградском государственном университете, параллельно встречи проводятся в Астрахани и Москве.
Повестка заседания включает вопросы развития торгово-экономического и гуманитарного взаимодействия в рамках ШОС.