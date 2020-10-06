22:58 06 Октября 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB121.46
  • EUR9492.35
  • USD8079.28
Поиск

Политика

Загрузить ещё

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Прекрасная химера: южнокорейская художница создает оптические иллюзии на собственном теле
Девушка-космос: художница превращает свое тело в сюрреалистические картины
Бои без правил: Макгрегор пытался ударить Нурмагомедова
Система автофиксации нарушений ПДД - за что будут штрафовать
Берегитесь, вас снимают: какие нарушения регистрируют камеры в Ташкенте

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054

Опрос

Как вы относитесь к повышению цен на хлеб?
  • Отрицательно, в Узбекистане итак народ живет небогато
    42.9% (280)
  • Положительно, давно пора внедрять рыночные механизмы для развития бизнеса
    9.3% (61)
  • Можно повысить цены, если нуждающиеся граждане получат денежную компенсацию
    7.0% (46)
  • Стоимость хлеба необходимо отрегулировать: она должна быть адекватна зарплатам по стране
    40.8% (267)
Проголосовали: 654
Все опросы
Все опросы