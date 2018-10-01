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Военнослужащие на совместных антитеррористических учений коллективных сил быстрого реагирования (КСБР) государств-членов Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ)

Разведслужбы ОДКБ начали учения в Казахстане

© Sputnik / Алексей Куденко
Политика
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В Казахстан прибыл иностранный воинский контингент для участия в манёврах Коллективных сил оперативного реагирования государств-участников Организации Договора о коллективной безопасности "Поиск-2018".

ТАШКЕНТ, 1 окт — Sputnik. Учения разведывательных служб Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) "Поиск-2018" стартовали на юге Казахстана.

 Об этом сообщает пресс-служба российского Центрального военного округа.

"Главной целью учения является отработка вопросов ведения разведки в интересах обеспечения развертывания Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. В ходе практических действий военнослужащие отработают вопросы ведения космической, воздушной, радиоэлектронной и других видов разведки", – говорится в сообщении.

В учении принимают участие подразделения вооруженных сил стран ОДКБ - Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Всего в "Поиске – 2018" задействованы около 3 тысяч военнослужащих и более 500 единиц техники, в том числе авиационной, отметили в военном ведомстве.

От России на учения прибыли разведывательные подразделения и спецназ ЦВО – всего более 300 военнослужащих, два самолета-разведчика Су-24МР, беспилотные летательные аппараты "Орлан-10" и "Форпост".




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